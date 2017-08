L’Italia dei giovani prova a darsi una scossa: da Filippo Tortu ad Ayo

Sarà un’Italia particolarmente giovane quella che parteciperà ai Mondiali 2017 di atletica leggera in programma a Londra (Gran Bretagna) dal 4 al 13 agosto. Se le chance di medaglia sono soprattutto affidate alla 20km di marcia con Eleonora Giorgi e Antonella Palmisano oltre che al miracolo di Gianmarco Tamberi nel salto in alto, ci sono alcuni elementi che possono ben figurare e possono essere degli ottimi prospetti per il futuro.

Gianmarco Tamberi, Diamond League, Getty ImagesGetty Images

Su tutti spicca naturalmente Filippo Tortu, la nostra stellina che a livello giovanile ha fatto incetta di allori fino a un paio di settimane fa quando ha conquistato il titolo europeo U20 sui 100m. Il ragazzo di origini sarde, già vicecampione del Mondo tra gli U20, si presenterà a Londra con tante ambizioni dopo aver prontamente recuperato dall’infortunio post Golden Gala. Purtroppo è sfumata la possibilità di affrontare Usain Bolt, ma sul mezzo giro di pista può davvero dire la sua. L’obiettivo più ambizioso è quello dell’ingresso in finale al cospetto di De Grasse e Van Niekerk: dovrà davvero mettercela tutta e migliorare il personale di 20.34.

Il 19enne, spesso dato come il nuovo Mennea, sarà affiancato da una nutrita pattuglia di coetanei che vorrà mettersi in mostra. Ayomide Folorunso, fresca Campionessa d’Europa U23 sui 400m ostacoli, vuole entrare in finale dopo la semifinale delle Olimpiadi di Rio 2016 e un convincente 55.82 realizzato il mese scorso. La 20enne parmense sarà un pilastro anche della staffetta. Yohanes Chiappinelli, invece, ha vinto il secondo titolo continentale della carriera, ha firmato il personale sui 3000m siepi durante il Golden Gala (8:27.34): obiettivo sorprendere tra i grandi. E poi c’è anche Erika Furlani, figlia d’arte che con lo stagionale di 1.92 ha conquistato il pass iridato grazie ai target numbers, ora pronta per sognare.