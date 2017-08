Londra è pronta per il grande inizio: Usain Bolt subito protagonista

A Londra è il grande giorno: iniziano i Mondiali 2017 di atletica leggera. Allo Stadio Olimpico della capitale britannica è tutto pronto per una delle rassegne iridate più attese di tutto l’anno e lo spettacolo è garantito. Già l’apertura si preannuncia scoppiettante per tutti gli appassionati visto che si vivranno due momenti toccanti e aspettati a lungo. Vediamo nel dettaglio quello che ci aspetta venerdì 4 agosto.

100 METRI (maschili, batterie):

Il giorno di Usain Bolt. Comincia da qui l’ultima rincorsa del Fulmine che, al termine dei Mondiali, si ritirerà. Oggi dovrà scendere in pista per le batterie dei 100m. Sulla carta una pura formalità per chi ha dominato per un decennio. Al momento non sappiamo ancora con chi si ritroverà in pista (gli accoppiamenti verranno definiti al termine del turno preliminare da cui i big sono esentati). L’assenza di Andrè De Grasse ha sicuramente facilitato il compito verso il quarto titolo iridato. Vedremo anche come si comporteranno i vari Coleman, Gatlin, Simbine, Blake.

10000 METRI (maschile, finale):

Lo Stadio Olimpico sarà gremito non soltanto per Bolt ma anche per Mo Farah, attesissimo idolo locale alle ultime apparizioni in pista prima di darsi alla Maratona. Il Campione Olimpico dei 5000m e 10000m, presentantosi nella capitale per l’ennesima doppietta e per trionfare come cinque anni fa ai Giochi Olimpici, non sembra avere rivali. Soltanto una corsa dura fin dall’inizio potrebbe metterlo in difficoltà. Occhio soprattutto ad Abadi Hadis, Jemal Yimers, Geoffrey Kamworor ma la sensazione è che Farah spari il suo solito allungo alla campanella e che alle sue spalle si lotti soltanto per l’argento. Oggi si assegna un solo titolo e il turno preliminare più atteso è indubbiamente quello dei 100m ma in programma ci sono altri eventi interessanti.

Le qualificazioni del salto in lungo maschile con il superfavorito Luvo Manyonga, forte di uno sbalorditivo 8.65 stagionale. Qui c’è un po’ d’Italia con Kevin Ojiaku.

Le batterie dei 1500m femminili dove Genzebe Dibaba e Faith Kipyegon si sfideranno a distanza. Un po’ di azzurro con Margherita Magnani.

Le qualificazioni del salto con l’asta femminile con un parterre di lusso composto da Ekaterini Stefanidi, Jennifer Suhr, Eliza McCartney, Yarisley Silva. Le qualificazioni del lancio del disco maschile, specialità che cerca un chiaro padrone.