Tutte le stelle femminili: da Schippers e Thompson a Felix e Miller

Un’autentica parata di stelle sarà protagonista ai Mondiali 2017 di atletica leggera, in programma a Londra (Gran Bretagna) dal 4 al 13 agosto. Una sfilza di big che regaleranno spettacolo allo Stadio Olimpico: conosciamole da più vicino, puntiamo i riflettori sulle donne favorite e più attese.

Elaine Thompson e Dafne Schippers

Sono le due stelle indiscusse della velocità, due monumenti dell’atletica attuale, pronte a sfidarsi a sportellate. La giamaicana non scenderà in pista però sui 200m, lo scontro sarà sui 100m dove sono rispettivamente Campionessa Olimpica e Campionessa del Mondo. Ci sarà da divertirsi anche se l’olandese non sembra essere al top della forma per quanto si è vista in stagione. Tra le altre grandi interpreti ci saranno Maria-Josée Ta Lou, Blessing Okagbare ma anche le varie Ahye, Baptiste, Stevens, Washington.

Elaine Thompson Getty Images

Shaunae Miller-Uibo e Alliyson Felix

Andrà in scena l’attesissima rivincita dopo Rio 2016 quando la bahamense strappò l’oro alla statunitense con il noto tuffo sul traguardo. Sui 400m saranno loro due le grandi protagoniste del giro di pista. Allyson vorrà difendere il titolo iridato, Shaunae vorrà fare la doppietta. Da non sottovalutare, Hayes, Jackson, Francis, Ellis.

Caster Semenya

Sempre discussa per la nota questione sulla sua sessualità, la sudafricana andrà a caccia del terzo titolo iridato ma la Campionessa Olimpica dovrà davvero sudare per primeggiare nonostante sia reduce da una stagione di qualità. Le rivali sono di assoluto livello come Niyonsaba, Wilson e Bishop, Wambui e la bielorussa Arzamasova che detiene il titolo ma non sembra al top.

Caster SemenyaEurosport

Genzebe Dibaba

La pluriprimatista mondiale cerca la conferma sui 1500m dove il parterre delle avversarie è davvero insidioso (Wambui, Hassan, Muir, Klosterhalfen, Simpson e tante altre) per poi cimentarsi sui 5000m dove troverà però la temile Almaz Ayana (favorita), Hellen Obiri, ancora Sifan Hassan e Laura Muir oltre a Yasemin Can.

Almax Ayana

Alle Olimpiadi di Rio 2016 ha firmato il record del mondo sui 10000m. Difficilmente qui riuscirà a migliorarsi ma la gara più lunga in pista si preannuncia davvero stellare.

Mariya Kuchina-Lasitskene

Ormai dobbiamo abituarci a chiamarla con il cognome da coniugata ma una cosa non è cambiata nella sua vita: il suo incredibile talento. La russa in stagione è volata fino a 2.06, ha cercato di battere il record del Mondo (2.09 di Konstadinova vecchio di 30 anni) ed è la super favorita per la vittoria nel salto in alto. Un autentico fenomeno che delizierà tutti i presenti, considerando anche che non sembra avere rivali all’altezza visto che Licwinko, Beitia, Thiam, Cunningham, Levchenko, Palsyte hanno saltato molto più basso di lei.

Kendra Harrison

La primatista del mondo sui 100m ostacoli vuole dare l’ennesima stoccata e provare ad abbassare quel tempo dopo tra l’altro aver perso il treno per le Olimpiadi. La statunitense è attesa da avversaria di primissimo rango come Pearson e Williams.

Sabbie da sballo

Sono tantissime le stelle che si cimenteranno tra lungo e triplo. Dalla bella serba Ivana Spanovic all’esplosiva Brittney Resse, da Tianna Bartoletta all’affascinante Darya Klishina fino alle pazzesche tripliste Caterina Ibarguen e Yulimar Rojas che vorranno volare oltre i 15 metri.

Anita Wlodarczyk

Primatista del mondo nel lancio del martello, unica pretendente alla medaglia d’oro. La domanda è questa: riuscirà ulteriormente a migliorare il suo 82.98?