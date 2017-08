Tutte le stelle maschili: da Bolt a Van Niekerk passando per Farah

Un’autentica parata di stelle sarà protagonista ai Mondiali 2017 di atletica leggera, in programma a Londra (Gran Bretagna) dal 4 al 13 agosto. Una sfilza di big che regaleranno spettacolo allo Stadio Olimpico: conosciamoli da più vicino, puntiamo i riflettori sugli uomini favoriti e più attesi.

Usain Bolt

Indubbiamente la star delle star, il Fulmine chiamato all’ultima recita di una carriera irripetibile, quella del più grande di tutti i tempi. L’uomo più veloce della terra, dopo aver vinto otto ori olimpici e 11 titoli mondiali, saluterà tutto il suo pubblico. Mai come questa volta, però, rischia di essere sconfitto anche se il suo desiderio è naturalmente quello di lasciare da vincente. Il giamaicano si cimenterà solo sui 100m e nella staffetta. Sarà davvero l’ultimo atto? Sarà vincente? Gatlin, De Grasse, Meitè, Ujah riusciranno a scalfirlo?

Video - Usain Bolt, io sono leggenda: gli 11 ori mondiali del giamaicano 03:19

Wayde Van Niekerk

Annunciato come l’erede di Usain Bolt per impatto mediatico e per incisività tecnica. Primo uomo capace di scendere sotto i 10” sui 100m, sotto i 20” sui 200m e sotto i 44” nel giro di pista. Questa volta il sudafricano, Campione Olimpico nel giro della morte, cercherà una clamorosa doppietta con la mezza distanza. Grande favorito della vigilia potrebbe doversela vedere con Isaac Makwala, ma anche con Thebe, Fred Kerley e l’eterno LaShawn Merritt. Obiettivo fantasmagorico è quello di scendere sotto i 43” (ora il suo record del mondo è di 43.03): se ci riuscirà entrerà nella leggenda.

Wayde Van NiekerkGetty Images

Mo Farah

L’idolo di casa, il grande beniamino acclamato dal suo pubblico che lo applaudirà per l’ultima volta in pista visto che dopo questi Mondiali si cimenterà con la Maratona. Il Campione Olimpico e del Mondo ha nel mirino l’ennesima doppietta 5000m-10000m e nessuno sembra poterlo battere anche se dovrà stare attento ai vari Kamworor, Kejelcha, Chelimo, Edris, Barega, Gebrhiwet.

Mo Farah Getty Images

Mutaz Essa Barshim

Il grande favorito della vigilia per il salto in alto, autore della miglior prestazione mondiale stagionale, volato negli ultimi anni fino a 2.43m ma mai capace di consacrarsi sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi o ai Mondiali, battuto prima da Bohdan Bondarenko e poi da Derek Drouin, altre due stelle a questi Mondiali.

Mutaz Essa BarshimOther Agency

André De Grasse

Sicuramente meno appariscente di Usain Bolt e Wayde Van Niekerk ma è un’atleta di primissima fascia e questi potrebbero essere i suoi mondiali. Il vicecampione olimpico cerca una grande risposta da questi Mondiali e parte davvero con ambizioni di vittoria nella velocità: riuscirà a consacrarsi o anche questa volta troverà qualcuno a sbarrargli la strada?

Andre De GrasseGetty Images

Renaud Lavillenie

L’icona del salto con l’asta che però non ha mai conquistato l’oro iridato. Il francese non ha brillato in stagione ma chissà che non possa risvegliarsi dal torpore proprio nel momento più importante. Il Campione Olimpico Braz non sarà al via a causa di un infortunio, Sam Kendricks è però imbattuto nel 2017 e cerca l’affermazione più importante, stella di livello assoluto insieme a Piotr Lisek e Pawel Woiciecowski.

Renaud Lavillenie Getty Images

Sergey Shubenkov, Aries Merrit, Kerron Clement, Omar McLeod

Questo è quello che ci aspetta sugli ostacoli. Difficile individuare la stella assoluta ma tra il primatista mondiale, il Campione del Mondo in carica, il detentore della miglior prestazione stagionale ci sarà davvero da divertirsi.

Sergey Shubenkov Getty Images

Luvo Manyonga

Il sudafricano ha emozionato in stagione, ha giganteggiato nel salto in lungo, ha riportato la disciplina a misure che non si vedevano da otto anni ed è volato con continuità nei pressi degli 8.60m. Il vicecampione olimpico è il grande favorito per la vittoria e chissà che non ci regali una super misura, anche se battere il record del mondo di Mike Powell e involarsi verso la barriera dei 9 metri sembra pura fantascienza.

Luvo ManyongaGetty Images

Chris Taylor

Il triplista statunitense cerca il quinto oro tra Mondiali e Olimpiadi. Nell’ultimo lustro ha dominato la disciplina e non vuole smettere qui, forte anche di un superlativo 18.11 stagionale che ha riscritto gli albi dei primati. Dovrà però stare attento ai vari Samaai, Lawson, Henderson, Massò, Echevarria, Clay.

Thomas Rohler e Johannes Vetter

Spallate fenomenali in stagione. Il Campione Olimpico ha aperto con 93.90, il connazionale lo ha superato a Lucerna (94.44). Secondo e terzo performer di tutti i tempi nel giavellotto alle spalle soltanto del mito Jan Zelezny. Riusciranno a battere il record del mondo? Di sicuro ci faranno divertire ma attenzione a non sottovalutare Hamann, Walcott, Yego.

Thomas RöhlerGetty Images

Pawel Fajdek

Il suo martello non delude mai: anche questa volta ci farà vedere una delle sue fenomenali bordate da over 80?

Pawel FajdekImago

Ryan Crouser

Il Campione Olimpico non abbandona più i 22 metri e vuole spingersi ancora oltre. La sfida con Kovacs, Walsh, Storl, Bukowiecki, Stanek per il titolo del peso si preannuncia davvero di qualità.