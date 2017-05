Ojiaku vola a 8.20, quarto italiano di sempre nel salto in lungo

Il weekend di atletica leggera è stato caratterizzato soprattutto dalla Coppa Europa 2017 di marcia dove l’Italia ha ben figurato con ANTONELLA PALMISANO (dominatrice assoluta della 20km) e MICHELE ANTONELLI (rivelazione assoluta della 50km dove ha conquistato la medaglia di bronzo). Clicca qui per un’analisi più approfondita delle gare di Podebrady, vediamo nel dettaglio come si sono comportati gli altri azzurri impegnati in pista.

La copertina è tutta per KEVIN OJIAKU che a Torino, in occasione della seconda prova regionale dei campionati societari, è volato a 8.20m. Un salto in lungo di grandissima qualità per il 28enne che è balzato in testa alle liste europee dell’anno e al quinto posto di quelle mondiali. Migliorato di addirittura 27cm il personale e minimo per i Mondiali. Una misura di spessore che può farlo ben sperare in vista del prossimo futuro. Grazie a questa prestazione il piemontese raggiunge una nuova dimensione agonistica, diventando il quarto italiano di sempre nella specialità. Meglio di lui solo Andrew Howe (8.47), Giovanni Evangelisti (8.43) e Simone Bianchi (8.25).

SARA DOSSENA si è messa in grande mostra durante la mezza maratona di Lugano. La 32enne lombarda ha corso in un interessante 1h10:39, concludendo al secondo posto dietro soltanto all’etiope Muliye Dekebo (1h09:59). L’ex triathleta ha abbassato di oltre un minuto il personale sui 21km che risaliva a un mese fa dopo che la scorsa settimana aveva dominato i Campionati Italiani dei 10000m. In Svizzera era in gara anche Emma Quaglia che ha concluso al sesto posto (1h14:56).

CAROLINA VISCA prosegue il suo percorso di crescita e vince nella gara U18 del prestigioso meeting Werfertage che si è svolto ad Halle (Germania). La quasi 17enne romana ha lanciato il suo giavellotto a 58.30 metri, quarta misura della carriera con l’attrezzo da 500m mentre in stagione si è spinta fino a 56.15m con il 600g delle seniores.

A Kawasaki (Giappone) si è disputata la seconda tappa del World Challenge IAAF a cui è stata inviata MARGHERITA MAGNANI. L’azzurra ha chiuso i 1500m in settima posizione con il tempo di 4:14.65, cinque secondi sopra allo stagionale realizzato a Shanghai in Diamond League.

STEFANO LA ROSA ha invece corso la mezza maratona di Karlovy Vary (Repubblica Ceca) non andando oltre il decimo posto (1h04:16), comunque primo europeo al traguardo nella gara vinta da Wilfred Kimitei (1h00:54) e 30 secondi sopra lo stagionale.

La seconda prova dei campionato regionali societari ha regalato anche il 4.40 di Sonia Malavisi nel salto con l’asta (ben tornata anche a Roberta Bruni) fallendo poi il 4.55 del personale e il 6.75 di Laura Strati nel lungo. Ayomide Folorunso si è cimentata sui suoi 400m ostacoli (semifinalista a Rio 2016) ed è scesa a 56.73 ma soprattutto ha siglato il personale sui 400m piani (52.85). Marco Lingua, che due settimane fa aveva spedito il suo martello a 77.23, questa volta a Torino si ferma a 72.98.