Parata di stelle a Ostrava! Debutta Usain Bolt, torna Tamberi, Van Niekerk a caccia del record

A Ostrava (Repubblica Ceca) andrà in scena questa sera un meeting stellare di atletica leggera con una sfilza di big degna davvero di una tappa di Diamond League.

Su tutti risplende la luce di Usain Bolt che farà il proprio debutto stagionale dopo l’ultima passerella della carriera nella sua Giamaica. Il Fulmine inizia così la rincorsa verso i Mondiali di Londra dove vorrà chiudere alla grande la sua storia personale da vera icona dell’atletica leggera: sarà davvero l’ultimo capitolo oppure si ritirerà per poi tornare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020? Bolt si cimenterà sui suoi 100m in un meeting a lui sempre tanto gradito e che in passato gli ha anche regalato la seconda miglior prestazione di sempre sui 300m.

L’Italia aspetta Gianmarco Tamberi che, dopo l’esordio a sorpresa di San Marino, farà il suo vero rientro in gara dopo l’infortunio dello scorso anno a Monaco che lo estromise dalle Olimpiadi di Rio 2016. Il Campione del Mondo indoor deve riprendere confidenza con le pedane e ritrovare la sua miglior forma fisica. Fisicamente dice di star bene, deve costruire ancora tanto per arrivare in forma ai Mondiali e orgni gara sarà una tappa fondamentale. Ritroverà Protsenko, Ghazal, Bednarek e Baba.

Il Golden Spike vedrà anche la presenza di Wayde Van Niekerk che va a caccia del Record del Mondo sui 300m (30.85 nel 2000 a Pretoria, in altura). Parterre arricchito da Mo Farah sui 10000m, da Thomas Roehler nel giavellotto e da David Rudisha al debutto sui 1000m.