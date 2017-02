Peres Jepchirchir riscrive il record del mondo nella mezza maratona: 1h05:06

La mattinata di atletica leggera è iniziata con il botto! Peres Jepchirchir ha realizzato il nuovo record del mondo di mezza maratona: uno strepitoso 1h05:06 firmato a Ras Al Khaimah (Emirati Arabi Uniti) che ha migliorato di tre secondi il precedente primato detenuto dalla connazionale Florence Kiplagat (1h05:09 a Barcellona nel 2015). La 23enne, sempre in questo contesto, ha ottenuto anche il record del mondo sui 20km (1h01:40, 14 secondi meglio sempre della Kiplagat).

Jepchirchir ha duellato a lungo con Mary Keitany, Campionessa Mondiale sui 21,097 km e vincitrice delle ultime tre Maratone di New York, che si è dovuta accontentare del secondo posto (1h05:13, terza prestazione all-time): per l’altra kenyota è arrivato la prima sconfitta sulla distanza dopo quasi 10 anni di trionfi (non perdeva dal 2007).

La Jepchirchir ha corso in negative split, con una flessione negli ultimi 800 metri prima di accasciarsi al suolo subito dopo il traguardo. Oggi ha migliorato di un minuto e mezzo il suo personale (1h06:39 lo scorso anno!). Terzo posto per Joyciline Jepkosgei per un podio interamente kenyiota. Quarta Jemima Sumgong, Campionessa Olimpica di Maratona. Alle loro spalle la stella Tirunesh Dibaba mentre nel maschile si è imposto il kenyota Bedan Karoki (59:10).