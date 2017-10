Salto in alto: olmpionica spagnola Beitia annuncia ritiro

Madrid (Spagna), 18 ott. (LaPresse) - La campionessa olimpica di salto in alto Ruth Beitia ha annunciato il ritiro dalle competizioni. La più grande atleta spagnola di ogni epoca - si legge su Marca - è stata costretta a lasciare l'attività agonistica per motivi fisici. La 38enne Beitia ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto, ha vinto anche cinque medaglie ai Mondiali (1 bronzo all'aperto, 2 argenti e 2 bronzi indoor) ed è stata tre volte campionessa d'Europa. Nel 2016 ha vinto anche la IAAF Diamond League.