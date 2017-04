Shawn Barber fa coming out: “Sono gay e orgoglioso di esserlo”

"Gay e orgoglioso! Grazie ai miei genitori per essere di grande supporto. Continuo a crescere come persona e ho il sostegno di un grande gruppo. I miei cari sono il mio più grande sostegno e mi hanno aiutato moltissimo di recente. Ai miei amici: lo sarete sempre e vi voglio bene!". Sono queste le parole del canadese, campione del mondo di salto con l’asta a Pechino 2015, Shawn Barber uscito allo scoperto in merito al proprio orientamento sessuale sulla sua pagina facebook. Sulla veridicità del post di Barber ha dato una conferma anche il Comitato Olimpico Canadese.

