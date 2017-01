Shock Ashton Eaton: “Mi ritiro”. Il Campione Olimpico e del Mondo abbandona

Colpo di scena nel mondo dell’atletica leggera. Ashton Eaton, Campione Olimpico a Londra 2012 e Rio 2016 nonché Campione del Mondo per due volte nel decathlon, ha clamorosamente deciso di ritirarsi. Un annuncio inatteso e arrivato via Twitter dal 28enne di Portland, un’icona della sua disciplina e uno dei punti di riferimento per tutta l’atletica.

" È giunto il momento che io mi ritiri. Non c’è molto di più che possa fare nel mio sport. Ho dato gli anni fisicamente migliori della mia vita alla ricerca e al miglioramento dei miei limiti in questo sport. Se li ho raggiunti? Non so se qualcuno può saperlo "

La sua dichiarazione arriva al termine di un breve aneddoto in cui racconta come abbia iniziato a praticare il decathlon. Era l’estate del 2001 e aveva 13 anni, andò al tavolo da pranzo dove trovò un giornale con un articolo intitolato “Le Olimpiadi Galattiche”. C’erano foto della Terra e di diversi atleti, lui si concentrò su quella di Roman Sebrle: un atleta che non conosceva, pur considerandosi appassionato di sport. La parola decathlon rimase sepolta nella sua mente per cinque anni, poi la risentì e decise di provarla: da lì una lunga serie di successi e di primati (suo anche il Record del mondo, 9045 punti ottenuti ai Mondiali di Pechino 2015).

Accanto al marito ha annunciato il ritiro anche la canadese Brianne Theisen, bronzo nell’eptathlon alle Olimpiadi di Rio 2016 e argento agli ultimi due Mondiali.