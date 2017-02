Tamberi: "Alle Olimpiadi della sfiga vincerei una medaglia a mani basse"

É un Gianmarco Tamberi in grande spolvero quello che si è presentato ai microfoni della trasmissione radio Tutti Convocati di Radio 24: reduce dall’intervento in artroscopia al piede di sinistro, Gimbo ha voglia di scherzare e questo è decisamente un ottimo segnale per tutti gli appassionati di sport azzurro. I momenti più cupi sono ormai alle spalle - quelle terribili urla dopo il crack ai legamenti della caviglia e le lacrime quando i medici gli dissero che non poteva prendere parte alle Olimpiadi di Rio sono ricordi sempre più sbiaditi -, il campione del mondo del salto in alto indoor ne è certo.

VIDEO: Gianmarco Tamberi dall'incubo di Rio 2016 al sogno di Tokyo 2020

Video - Gianmarco Tamberi dall'incubo di Rio 2016 al sogno di Tokyo 2020 00:56

" Non so se vinco le Olimpiadi del salto in alto, ma a quelle della sfiga sicuramente una medaglia la prendo "

Tamberi torna poi sull’operazione al piede, spiegando i motivi che l’hanno costretto a tornare sotto i ferri dopo un primo ntervento all'Ospedale di Pavia seguito al terribile infortunio dello scorso 15 luglio al meeting di Montecarlo.

" La seconda operazione? Avevo un problemino del retropiede, una cosa che non c’entrava con il legamento operato ma che era comunque dovuta all’infortunio del 15 luglio e non mi permetteva di allenarmi bene. Si chiama Os trigonum, un ossicino che hanno il 13% delle persone. Anche qui, che sfortuna! Con l’infortunio questo ossicino si è mobilizzato, staccandosi dall’astragalo e ‘vagando’ per il piede provocandomi dolore "

Da qui la decisione di sottoporsi a un’operazione che comprometterà in parte la tabella di marcia in vista dei prossimi Mondiali che si terranno a Londra quest’estate: ("Sarà difficile, non prometto niente a nessuno, ma io ci credo ai Mondiali di Londra"); la perfetta riuscita dell’operazione induce però Tamberi a ben sperare, con nuovi stimoli e un sorriso ritrovato dopo lo scoramento.

" Dopo quattro giorni dall’operazione già camminava e non avverto più dolore in quel movimento che facevo prima. Sono molto più felice rispetto a nove giorni fa quando non si sapeva cos’era. Tempo tre settimane/un mese sarò di nuovo al campo ma con la possibilità di fare tutto questa volta. "

Sollecitato sul polverone seguito alle sue famose dichiarazioni su Alex Schwazer Tamberi sostiene di essere stato frainteso: “È molto facile fraintendere certe parole sui giornali, so che in molti hanno frainteso le mie parole. Non volevo distruggere una persona ma esprimere un concetto più generale. Spero che le persone impareranno a conoscermi e a capire che tipo di persona sono”.

La chiosa non poteva che essere sull'idolo di sempre Tracy McGrady, che il 9 dicembre del 2004 mise a referto 13 punti negli ultimi 35 secondi della sfida tra i suoi Houston Rockets e i San Antonio Spurs di Tim Duncan. "Quella partita forse non l'avrebbe vinta nemmeno Michael Jordan!".