Tamberi ed un ritorno complicato: “Vorrei far meglio, mi brucia non essere competitivo"

Gianmarco Tamberi ha raccolto un settimo posto mercoledì scorso, ad Ostrava, nel prestigioso meeting internazionale che si tiene ogni anno nella città della Repubblica Ceca. Dopo il ritorno a San Marino, Gimbo si è confrontato in un palcoscenico sicuramente più importante, migliorandosi e portando a casa la misura di 2.20. L’azzurro però, non è soddisfatto ed ha espresso tutta la sua frustrazione per un ritorno più complicato del previsto. “Se non avessi passato quel che ho passato negli ultimi undici mesi non sarei così frustrato“, ha dichiarato il marchigiano. “Vorrei tanto far meglio: per me e per tutti coloro che mi hanno seguito in questo lungo processo. Forse è vero che mi metto addosso troppe pressioni, che nessuno mi chiede la luna adesso. Ma son fatto così, è il mio modo di motivarmi. Dalla gente ho ricevuto tanto, molto più di quel che potessi immaginare ed ora avverto la necessità di restituire. È anche nei loro confronti che mi brucia non essere competitivo“.

La sua gara ad Ostrava è terminata con tre nulli a 2.24. Tamberi ha analizzato la sua prova, cogliendo qualcosa di positivo. “Ho capito che non ho perso la capacità di stare in uno stadio esaurito e di interagire col pubblico, di coinvolgerlo. Fino a 2.20 mi sono divertito un sacco, ero a mio agio. Poi però, di colpo, è sceso il buio. Non è un problema di caviglia: quella, per fortuna, è a posto. Anche per questo l’esordio di San Marino è stato utile. Adesso, però, ho una situazione tecnica da risolvere: devo rallentare la rincorsa, gestirla diversamente da come facevo. La rapidità nell’approccio al salto è sempre stata la mia forza, ma devo adattarmi a parametri nuovi“. L’occasione per riprovarci si presenterà già domani, quando Gimbo tornerà a gareggiare in Diamond League, a Parigi. “Dei big mancherà solo l’oro olimpico e mondiale Drouin, che avrebbe dovuto essere presente anche a Ostrava. Gli ho scritto, ha un fastidio a un tendine, nulla di serio. Per il resto sarà un vero banco di prova. Non vedo l’ora di riprovarci!“.

