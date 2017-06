Tamberi in Coppa Europa? "No, non so perché Locatelli abbia detto così"

Nei giorni scorsi, da un'indiscrezione di Tuttosport, era trapelata la notizia secondo cui Gianmarco Tamberi, ancora convalescente dall'infortunio della scorsa estate che gli impedì di partecipare a giochi Olimpici di rio 2016, sarebbe finalmente potuto rientrare con un po' di anticipo sulla tabella di marcia e quindi avremmo potuto vederlo in Coppa Europa.

Ebbene, non è così ed è lui stesso a smentire.

"Non ci sarò in Coppa Europa"

Presente allo Stadio Olimpico di Roma per il Golden Gala intitolato a Pietro Mennea, il saltatore in alto è stato intervistato in zona mista ai microfoni Rai, e lì, arrivata la fatidica domanda sulla sua presenza alla Coppa Europa di Lille per la fine di giugno. Ma lui smentisce.

" Non tornerò in Coppa Europa. Non so perché Locatelli abbia detto questa cosa. "

Dovremo quindi per forza aspettare per vedere gimbo in gara, anche se l'obiettivo è ovviamente quello dei Mondiali di Londra, cui lui punta con fermezza e dedizione.

Nel frattempo, l'amicizia con Paltrinieri continua

Intanto, Gianmarco si gode l'amicizia con Gregorio Paltrinieri, anche lui all'Olimpico di Roma per vedere il Golden Gala. I due ormai, nelle occasioni in cui possono ritrovarsi, sembrano inseparabili e con la stessa dose di sana e giovanile follia. Della serie: Dio li fa e poi li accoppia!