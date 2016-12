Tamberi: “Infortunio lungo, ma procede bene. Con Paltrinieri c'è un feeling innato"

Dopo Gregorio Paltrinieri dalle colonne della Gazzetta dello Sport si può leggere anche l’intervista rilasciata da Gianmarco Tamberi, compagno di vacanze natalizie del nuotatore a New York.

Prima domanda sul rapporto tra lui e Greg: “Siamo stati molto bene insieme, i caratteri sono simili e c’è feeling.Abbiamo affittato un appartamento mini a Manhattan e se abbiamo resistito a questo…Pensare che, frequentazioni su Twitter a parte, ci eravamo visti solo due volte, a Rio ed in Gazzetta”.

Un amore per il basket e la NBA che accomuna i due atleti: “Io tifo Houston, lui New York. Così nella seconda partita che abbiamo visto io stavo con i Celtics, che hanno vinto. Invece a Brooklyn, grazie a Gianluca Pascucci (gm dei Nets ndr), eravamo a bordo campo e abbiamo salutato anche Luis Scola”.

In quanti li hanno riconosciuti a New York? “Qualche tifoso italiano, a lui quattro o cinque volte, a me due o tre. Col curriculum che ha…. Poi la sera del 25 al ristorante ci ha fermato Federico Mussini, play che gioca nella NCAA a St.John’s”.

Gimbo che ha trovato anche il tempo per allenarsi: “Greg era a riposo completo. Io ho fatto una buona sessione alla palestra del sindacato dei giocatori NBA. Poi abbiamo camminato tanti di quei chilometri”.

Uno sguardo anche al futuro: “Appena tornato sono stato a Pavia per un controllo col dottore Benazzo. Va tutto bene ma i tempi di recupero sono lunghi. Però mi ha dato la possibilità di andare sopra la soglia del dolore. Giovedì con papà, Alessia Trost ed Antonio Abbruzzese (fisioterapista della Fidal) parto per il Sudafrica per Stellenbosch per un raduno al caldo.”