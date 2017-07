VIDEO - Tamberi prende quota: stagionale a 2.28 in un meeting a sorpresa in Ungheria

Ancora una gara "a sorpresa" per Gianmarco Tamberi. Il campione del mondo indoor di salto in alto - tre giorni dopo la bruciante trasferta senza misura in Diamond League a Parigi - oggi si è ripresentato in pedana al Memorial Istvan Gyulai di Székesfehérvár, vicino Budapest.

L'azzurro - a quasi un anno di distanza dal brutto infortunio al meeting di Montecarlo e dopo due operazioni - è tornato brillantemente a saltare a quota 2,28. Otto centimetri meglio del 2,20 di Ostrava che fin qui rappresentava il season best di questo primo scorcio di 2017. Il 2,28 gli è valso il terzo posto nel meeting magiaro dietro a Bohdan Bondarenko e Andrij Procenko, ma l'altista marchigiano era raggiante a fine gara. Gimbo prende quota e guarda a Londra con maggior entusiasmo.