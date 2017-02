Tamberi recupera bene dopo la seconda operazione: fa già il “giocoliere”

Il 26 gennaio scorso, Gianmarco Tamberi si è sottoposto a una seconda operazione al piede sinistro per la rimozione dell’Os Trigonum, problema che non gli permetteva di recuperare al meglio dopo la rottura del legamento deltoideo della caviglia che gli ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Rio de Janeiro.

Nel primo messaggio inviato ai fan dal lettino della Casa di cura Malatesta Novello di Cesena, Tamberi aveva spiegato che avrebbe dovuto tenere le stampelle per una sola settimana per poi poter cominciare subito la riabilitazione. Processo che, da quanto si evince dall’ultima fotografia postata sul profilo Instagram, sembrerebbe proseguire in maniera molto positiva.