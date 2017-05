Tamberi: “Rientrerò tra un paio di mesi: voglio il minimo per i Mondiali!”

Gianmarco Tamberi sta recuperando dall’infortunio e dall’operazione dei mesi scorsi. Il primatista italiano di salto in alto, out dalle Olimpiadi di Rio 2016 dove sarebbe partito con tutti i favori del pronostico, è pronto per rientrare come ha dichiarato durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

" Ipotizzo un possibile rientro agonistico tra la fine di giugno e l’inizio di luglio. In quei giorni ci sono in calendario i campionati italiani di Trieste e la tappa di Diamond League di Parigi. "

Tamberi deve per forza rientrare prima dei Mondiali perché non è in possesso del minimo (2.30 realizzato nella stagione in corso) ma si dichiara ottimista: “Finalmente sono tornato a essere un saltatore in alto a tutti gli effetti, come prima dell’infortunio. Ho ripreso a fare sedute di tecnica complete, essenziali per ripresentarmi a certi livelli. Faccio lavori di pliometria, velocità, elasticità. È come se fossi nel pieno della preparazione invernale. Ma dopo due operazioni come quelle che ho subito e uno stop così lungo, non era scontato. Per ora ho saltato con rincorsa a cinque passi, in questi giorni farò dei tentativi a sette. E aumentando i ritmi, allo stacco, potrebbe subentrare qualche timore. Non mi sbilancio, ma gli esiti sono soddisfacenti. Per sistemare la caviglia ci ho dato dentro come un matto: era inevitabile che alla ripresa l’apparato muscolare ne avrebbe risentito. Ora il tono è tornato e per fortuna va tutto alla grande. Rispondo bene a ogni sollecitazione. Ho solo un fastidio all’alluce del piede destro, ma non mi fa modificare i piani“.