Tamberi, rientro anticipato: il 24 giugno potrebbe essere con l'Italia a Lille per la Coppa Europa

Undici mesi senza saltare, undici mesi senza poter esultare, undici mesi per ripartire in vista di Tokyo 2020. Gianmarco Tamberi, re del salto in alto azzurro (campione del Mondo ed europeo 2016), riparte dal Campionato Europeo a squadre. Dopo l’infortunio alla caviglia sinistra che ne ha compromesso la partecipazione ai Giochi olimpici di Rio de Janeriro – che con il suo record italiano battuto la sera del crack (15 luglio, 2,39 metri) avrebbe vinto – Gimbo aveva programmato il rientro per i primi di luglio al meeting di Parigi o in alternativa agli Assoluti nello stesso fine settimana. Lo scenario però è cambiato e il rientro potrebbe avvenire una settimana prima (24 giugno) alla “vecchia” Coppa Europa.

Tamberi - Salto in alto - 2016LaPresse

E’ bastato che presidente della Federazione (Alfio Giomi) a direttore tecnico (Elio Locatelli) vedessero una sua seduta di allenamento a Formia per pensare che Tamberi potesse tornare in pedana prima del previsto. Se a questo aggiungiamo il forfait di Silvano Chesani, altra prima punta del nostro salto, fermato da un problema al polpaccio, il gioco sembra fatto. Gimbo dovrebbe quindi ritrovare dopo 11 lunghi mesi – tra operazione e riabilitazione - la maglia azzurra, riprendendosi quei gradi di capitano che portò per l’ultima volta agli Europei Amsterdam.

Il padre-allenatore Marco giudica il suo recupero completo e così a Lille Tamberi tornerà in gara, senza forzare troppo e senza aspettarsi risultati clamorosi. La formula della gara peraltro prevede un impegno meno gravoso rispetto alle classiche: non tre tentativi per ogni misura ma un massimo di quattro errori, che permetterebbe a Gimbo di riprendere affrontando un minor numero di salti rispetto alle competizioni tradizionali. Il ritorno di Half-shave è vinico, Tamberi inizia a saltare verso Tokyo.