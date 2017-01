Tamberi: “Rifarei quel salto di Montecarlo perchè è il mio modo di vivere”

E’ un Gianmarco Tamberi a tutto tondo quello che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport dopo aver festeggiato Capodanno, ha tanta voglia di tornare a saltare senza però dimenticare quanto avvenuto nel 2016, annata a due facce e del sogno olimpico infranto in quella sfortunata serata di Montecarlo valsa il nuovo primato italiano (2,39) ma anche il crack della sua caviglia sinistra, nel secondo tentativo a 2,41.

Posso dare 8 alla mia stagione – le prime parole dell’atleta – Potevo fare di più. Anche se si è rivelato un anno di cambiamento enorme. Ho capito che quello che sognavo di fare posso realizzarlo. Ho le qualità per stare con i primissimi del mondo. Lottare per giocarmi un giorno l’oro olimpico. Poi però – sottolinea Tamberi – è successo quello che speravo non accadesse. Sono rimasto felice a metà. Dal grande entusiasmo per aver raggiunto il livello dove volevo arrivare a una caduta dolorosa. Fa male quando tocchi il cielo e poi cadi giù con la faccia. Posso però dire che è stata la mia stagione più prolifica”.

Sui rimpianti ed i programmi senza quell’infortunio, il 24enne di Civitanova Marche sottolinea: “Se non mi fossi fatto male avrei ottenuto anche qualcosa di più di quel 2.41 che sognavo di saltare. In allenamento superavo 2.35 con la rincorsa corta. Ero super concentrato. Quel salto a Montecarlo lo rifarei e lo rifarò. E’ un salto che identifica il mio modo di essere e di gareggiare. Se fossi uno che si accontenta dopo l’oro mondiale di Portland sarei sceso di prestazioni. Invece no. Io voglio migliorarmi sempre – ribadisce l’azzurro – Chi ci prova ogni tanto cade ma trova sempre il modo di rialzarsi ed andare lontano“.

Relativamente ai tempi di recupero ed ai prossimi impegni Tamberi chiarisce: Tra una decina di giorno torno ad Ancona. A fine marzo effettuerò un altro raduno al caldo. Non so dove, ma conto di poter saltare già in quel periodo con tutta la rincorsa. In gara tornerò, credo, per fine maggio o inizio giugno. I Mondiali di Londra ad agosto? Difficile dirlo E’ tutto un interrogativo. Io comunque ci credo e farò di tutto per essere protagonista e tornare ai livelli prima dell’infortunio“.

