Tamberi sfiora i 2,30, è secondo a Colonia: eguagliato lo stagionale a 2,28

Nonostante non si fosse presentato nelle condizioni ideali al meeting di Colonia (congestione balorda nel pomeriggio) Gianmarco Tamberi ha ben figurato in pedana, eguagliando il suo primato stagionale di 2,28 e sfiorando quota 2,30. L'altista marchigiano prosegue così il suo rodaggio in vista dei Mondiali di Londra, a caccia di quel minimo di 2,30 che varrebbe l'automatico pass iridato: il primo tentativo è stato più che incoraggiante, con il campione mondiale indoor a sfiorare il valicamento della quota. "Gimbo" si è piazzato al secondo posto nella gara tedesca.

