Tamberi torna in pedana nel meeting stellare: a Ostrava anche Usain Bolt

Gianmarco Tamberi, il ritorno, fase 2. Dopo l'esordio a sorpresa di San Marino, il campione mondiale indoor ed europeo di salto in alto, mercoledì 28 giugno (ore 16:45), tornerà in pedana in un grande meeting internazionale: il Golden Spike di Ostrava. Dal 2,18 sul Titano ad una pedana dove lo attendono avversari con cui ha già battagliato tante volte prima dell'infortunio: l'ucraino Andriy Protsenko, il siriano Majed Ghazal, il polacco Sylwester Bednarek e il ceco Jaroslav Baba. "Fisicamente sto bene, la gara di San Marino - spiega 'Gimbo' - è servita soprattutto per rompere il ghiaccio e porre fino alle parola 'riabilitazione'".

"Con quella gara - aggiunge l'azzurro - con quel salto che mi ha fatto piangere dall'emozione, ho finalmente girato pagina su questi interminabili 11 mesi lontano dalle competizioni. Adesso si pensa solo a salire. Non ho pressioni per Ostrava perché devo ancora costruire tanto e stabilizzare cose che in allenamento sento una volta su mille salti. Quando le consoliderò a una volta su tre - continua - potrò puntare di nuovo in alto. L'obiettivo nella mia testa sono i Mondiali di Londra e ogni gara che farò è davvero fondamentale per ritrovare per ritrovare tecnica e sensazioni. D'ora in avanti, non posso sprecare nemmeno un salto solo per l'adrenalina e la voglia di divertirmi". Per l'Italia in pista anche un'altra atleta delle Fiamme Gialle: la mezzofondista Margherita Magnani sempre a caccia del 4:07.50 dello standard di iscrizione per i Mondiali di Londra. Un obiettivo che l'azzurra ha già sfiorato al Golden Gala di Roma (4:07.99) e che mercoledì proverà a inseguire sulla scia dell'etiope Gudaf Tsegay e della marocchina Rababe Arafi. Giovedì 29 giugno, sulla stessa distanza, ma nel Folksan Grand Prix di Sollentuna (Svezia), Yassin Bouih sarà al via con ambizioni da personal best.

Video - Tamberi: "Sarà il grande anno del mio ritorno" 00:27

I nomi del cast sono al top: Usain Bolt nei 100 metri, per la nona e ultima volta da atleta in azione sulla pista dello stadio Vitkovice, il recordman mondiale dei 400 Wayde van Niekerk all'assalto del primato dei 300, David Rudisha all'esordio sui 1000, Mo Farah nei 10.000 e l'olimpionico del giavellotto Thomas Rohler, secondo miglior interprete di sempre nella disciplina.