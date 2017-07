Terza giornata dei campionati italiani: esplode Vergani, a un centesimo dai Mondiali

A Trieste si sono conclusi i Campionati Italiani 2017 di atletica leggera. Rispetto a una spenta seconda giornata sono arrivati dei sussulti in questa domenica grazie alla novità di Lorenzo Vergani e alla prestazione interessante di Eseosa Desalu.

200 METRI (maschile) – Una delle poche prestazioni interessanti della giornata. Eseosa Desalu conferma il tricolore con un ottimo 20.32 ma aiutato da un vento generoso (+2.2 m/s) che inficia il risultato cronometrico, a un solo centesimo dal personale per il terzo duecentista italiano di tutti i tempi dopo Pietro Mennea e Andrew Howe. Secondo Antonio Infantino (20.51), terzo Lodovico Cortellazzo (20.78).

200 METRI (femminile) – Gloria Hooper si conferma Campionessa Italiana in 23.14 battendo Irene Siragusa che cercava il bis dopo il successo sui 100m (23.21). Terzo posto per Anna Bongiorni (23.44). Si è corso con 2 metri di vento contrario.

400 METRI OSTACOLI (maschile) – Lorenzo Vergani firma l’exploit di giornata correndo in 49.36 e battendo il favorito Josè Bencosme (49.65). Il 23enne milanese ha migliorarto il personale di ben 82 centesimi e per un solo centesimo non ha strappato il minimo di qualificazione ai Mondiali di Londra.

400 METRI OSTACOLI (femminile) – Bella prestazione di Yadisleidy Pedroso che firma lo stagionale (55.09), terzo tempo della carriera e per la quarta volta dell’anno corre sotto il minimo per i Mondiali.

1500 METRI (maschile) – Joao Bussotti (3:46.12) batte Mohad Abdikadar (3:46.26) e Merihun Crespi (3:46.48).

1500 METRI (femminile) – Si impone Giulia Aprile (4:20.56) davanti a Eleonora Vandi (4:21.19) e Gaia Sabbatini (4:21.25).

3000 METRI SIEPI (maschile) – Vince Ala Zoghlami in 8:36.42, approfittando di un errore finale di Yuri Floriani. Secondo Ahmed Abdelwahed (8:36.73), terzo Giuseppe Gerratana (8:41.59).

3000 METRI SIEPI (femminile) – Francesca Bertoni vince in 9:56.96, facendo gara solitaria. Seconda Valeria Roffino (10:06.85), terza Eleonora Curtabbi (10:08.80).

SALTO TRIPLO (femminile) – Dariya Derkach salta soltanto 13.77 e rimane lontana dalla soglia dei 14 metri ma quantomeno riesce a battere la 22enne Ottavia Cestonaro (13.66, terza misura della carriera). Terzo posto per Silvia La Tella (13.52).

SALTO CON L’ASTA (femminile) – Il grande giorno di Elisa Molinarolo che a 23 anni si prende la più grande gioia della carriera dopo che nel 2009 aveva vinto il titolo juniores al volteggio. Dalla ginnastica artistica all’atletica, oggi la veneta con 4.25 (personale) batte Helen Falda (4.20), terza la rientrante Roberta Bruni (4.10), malissimo Sonia Malavisi (4.00).

SALTO TRIPLO (maschile) – Successo di Daniele Cavazzani (16.40) che batte di soli tre centimetri Andrea Chiari, terzo Samuele Cerro (16.13).

SALTO IN ALTO (maschile) – Eugenio Meloni è il nuovo Campione Italiano grazie al 2.21 saltato al secondo tentativo. Si devono arrendere Eugenio Rossi (2.18) e Christian Falocchi (2.15).

TIRO DEL GIAVELLOTTO (femminile) – Livello basso, si impone l’eterna Zahra Bani che a 37 anni vince il 13esimo tricolore con 59.01. Alle sue spalle Paola Padovan (54.87) ed Eleonora Bacciotti (52.67).

LANCIO DEL MARTELLO (maschile) – Marco Lingua deve faticare per vincere il titolo, arrivato soltanto dopo una lunga battaglia con Simone Falloni: 73.84 all’ultimo lancio per battere il rivale (73.40). Terzo Marco Bortolato (68.22).

GETO DEL PESO (femminile) – Tutto facile per Chiara Rosa con misure modeste: 16.67 per battere di un metro Sydney Giampietro (15.67) e Daisy Osakue (15.27).

LANCIO DEL DISCO (maschile) – Hannes Kirchler la fa da padrone con 60.60, battendo Giovanni Faloci (59.16) e Nazzareno Di Marco (58.01).