Trionfo della Germania in Coppa Europa; Italia settima, si infortuna Donato

La Germania ha vinto la Coppa Europa 2017 di atletica leggera, comportandosi da autentico carro armato e alzando al cielo il vecchio e prestigioso continentale per la terza volta da quando la competizione è stata ribattezzata come Campionato Europeo per Nazioni (dal 2009, in passato la classifica era divisa tra uomini e donne).

I tedeschi si sono imposti con 321.50 punti, vincendo ben 7 gare e salendo sul podio in 23 occasioni sulle 40 in programma. Un dominio totale da parte della Germania che si è lasciata alle spalle la Polonia (295) e la Francia (270) che non è riuscita ad andare oltre il terzo posto di fronte al proprio pubblico di Lille.

L’Italia ha invece chiuso al settimo posto (221) scivolando di due posizioni rispetto alla prima giornata, scavalcata anche da Spagna (242.50) e Ucraina (236.50) mentre la Gran Breagna ha concluso al quarto posto (269). Per come si erano messe le cose era lecito aspettarsi qualcosa in più dagli azzurri ma una domenica non al top e con tanti passi falsi ci ha impedito di fare meglio. Retrocedono in Serie B la Grecia (196.50), la Bielorussia (188.50) e i Paesi Bassi (175).

Giornata tra luci e ombre per l’Italia che ha riabbracciato una positiva Alessia Trost (1.94, suo stagionale nell’alto vinto da dalla polacca Licwinko con 1.97, misura a cui la friulana si è fermata dopo due errori) ma che paga l’infortunio di Fabrizio Donato. Il capitano 40enne, forte di un eccellente 17.32 stagionale, si presentava con i favori del pronostico per la vittoria finale e invece ha risentito di un infortunio muscolare al secondo salto (va a referto con 15.98, nono posto nella gara vinta da Max Hess con 17.02).

Quarta piazza per Giordano Benedetti sugli 800m (1:47.94). Deludente la veterana Chiara Rosa (settima nel getto del peso con 16.63, vince la bielorussa Dubitskaya con 18.39). Sesto posto per Lorenzo Perini sui 110m ostacoli (13.62, personale eguagliato nella gara vinta dal vicecampione olimpico Orlando Ortega in 13.20).

Non male Marco Lingua, sesto nel martello (74.69) vinto dal favorito Pawel Fajdek (78.29). La Santiusti, dopo il bel 800m corso ieri, oggi si pianta sulla distanza doppia, paga il cambio di ritmo della forte Klosterhalfen e chiude in decima posizione (4:19.59). Sui 3000m siepi detta legge il solito Mahiedine Mekhissi-Benabbad (8:26.71) mentre Abdoullah Bamoussa ottiene un buon quinto posto (8:38.12).

Laura Strati è sesta nel lungo (6.35) condizionato dal vento e vinto dalla tedesca Claudia Salman Rath (6.66). Robert Harting ha vinto il lancio del disco (66.30) dove il nostro Hannes Kirchler è settimo (59.84). Isabella Mattuzzi è soltanto decima sui 5000m (16:33.19) vinti dalla spagnola Ana Lozano (15:18.40), l’asta è tutta di Renaud Lavillenie (5.85) mentre Claudio Stecchi si deve accontentare di 5.30 (nono posto). Paola Padovan è settima nel giavellotto (55.45) vinto dalla bielorussa Tatsiana Khaladovich (64.60).