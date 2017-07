VIDEO - Tortu trascina la staffetta agli Europei Under 20! Italia d’argento a Grosseto

Italia da urlo agli Europei U20 2017 di atletica leggera che si stanno svolgendo a Grosseto. La nostra staffetta 4x100m emoziona lo Stadio Zecchini e conquista l’argento, sfiorando un incredibile trionfo: la medaglia d’oro era lì, ad appena due centesimi.

Tanto è mancato alla nostra formazione per agguantare la Germania e salire sul gradino più alto del podio. Ci ha messo lo zampino uno strepitoso Filippo Tortu in ultima frazione: la nostra promessa, Campione d’Europa U20 sui 200m proprio qualche giorno fa, ha preso il testimone attardato di cinque metri da Stubican e ha recuperato praticamente tutto concludendo con un eccellente 39.50, record italiano under 20! Un’impresa da parte del nostro quartetto che dopo 22 anni cancella il precedente 39.61. Lacrime di gioia non solo per Tortu ma anche per Alexandru Zlatan, Nicholas Artuso e Mario Marchei.

Questo è il terzo argento di giornata dopo quelli di Alessandro Sibilio sui 400m ostacoli e di Andrea Dallavalle nel triplo. Titolo come detto alla Germania (39.48, miglior prestazione europea stagionale), bronzo alla Spagna (39.59, record nazionale di categoria), addirittura Gran Bretagna e Francia fuori dal podio con 39.67 e 39.88.