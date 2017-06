Wayde van Niekerk cancella il record del mondo di Michael Johnson nei 300m: 30"81!

E' vero, non è una distanza riconosciuta dalla IAAF, ma infrangere un record del mondo è sempre una grande impresa. Soprattutto se quel record era detenuta da una leggenda come Michael Johnson che il 24 marzo 2000 a Pretoria fermò il cronometro sull'inisuale distanza dei 300m a 30"85.

A Ostrava, Wayde van Niekerk ha spazzato via Johnson gelando il crono a 30"81 e diventando così l'uomo più veloce di sempre sull'atipica distanza che non è corsa né ai Mondiali né alle Olimpiadi. Ma a parte Bolt, a livello internazionale era questa la gara più attesa a Ostrava e il sudafricano campione olimpico in carica sui 400m non ha certo deluso le attese. Anzi.

van Niekerk diventa così il primo e unico uomo a esser sceso sotto i 10 secondi nei 100m, sotto i 20" nei 200m, sotto i 31" nei 300" e sotto i 44" nei 400m. Un fenomeno. A soli 24, 25 il prossimo 15 luglio.