L’Italia si aggiudica le European Baseball Series 2017: battuta ancora l'Olanda

L’Italia si è aggiudicata le European Baseball Series 2017. Gli azzurri, nella cornice dell’ “Antonio Casadio” di Godo, hanno battuto per 6-2 l’Olanda, replicando il trionfo di venerdì sera e conquistando pertanto la serie. Una vittoria ancora più netta, giunta al termine di una partita in cui la squadra di Gilberto Gerali ha dominato dall’inizio alla fine.

Sin dal primo inning, quando Sebastiano Poma ha cominciato a mettere pressione al lanciatore Markwell, arrivando prima in terza base, poi direttamente a casa base dopo la valida di Nicola Garbella, mattatore anche oggi con 2/5 e 2 punti battuti a casa. Nel secondo inning, poi, è arrivato il fuoricampo di Mattia Reginato a firmare il 2-0. Il primo pericolo arriva nell’attacco successivo: l’Olanda riempie le basi ma Mattia Pizziconi è bravissimo ad uscire indenne, con 2 strikeout ed una comoda eliminazione. Nel terzo inning è Sambucci a compiere il giro delle basi ma è nel quinto che la partita si spacca definitivamente: doppio di Mineo, singolo di Reginato e l’Italia vola sul 5-0. Pizziconi chiude la sua partita con sole 6 valide e 6 strikeout. Al suo posto entra Tommaso Cherubini, che concede due punti nei primi due attacchi. Niente paura, però, perché nel nono inning si ripete lo schema visto in avvio: Poma arriva in terza, poi a casa sul singolo di Garbella. È il punto del definitivo 6-2: a Godo può iniziare la festa azzurra.

L’Italia torna ad aggiudicarsi le European Series dopo l’edizione del 2009: domenica alle 15 l’ultimo, ma non meno importante, atto a Codogno.

