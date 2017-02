All Star Game Nba: Love operato e fuori 6 settimane, Carmelo Anthony al suo posto

New York (Usa), 16 feb. (LaPresse/Reuters) - Sarà l'ala dei New York Knicks Carmelo Anthony a sostituire l'infortunato Kevin Love all'All-Star Game Nba. Anthony, 10 partecipazioni all'All Star, era stato inizialmente lasciato fuori per la prima volta dal 2009, ma ora potrà far parte all'evento in programma a New Orleans. Love è stato sottoposto ieri ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio sinistro e dovrebbe restare fuori per circa sei settimane.