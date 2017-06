Alla scoperta dello Streetball: verso Tokyo con un'Italia ambiziosa e leader mondiale per iscritti

Lo scorso 9 giugno è stato un giorno storico per il basket 3 contro 3, la versione “da strada” della pallacanestro. Il board del CIO infatti ha inserito lo Streetball tra le discipline presenti dai prossimi Giochi, quelli di Tokyo 2020: ci saranno 16 squadre (8 maschili e 8 femminili) per un totale di 64 atleti. Una scelta rivoluzionaria e una grande novità che apre le porte a una variante della pallacanestro molto fisica e più veloce dove, se possibile, si può sbagliare ancora meno rispetto a una “normale” partita del più classico 5 contro 5.

Metà campo, pochi minuti, abilità diverse

Ogni gara dura al massimo 10 minuti e ci sono 12 secondi per concludere l’azione, non ci sono timeout e si gioca su metà campo, col cambio di possesso ad ogni canestro subito. Pallone più piccolo ma pesante quanto quello classico, cambi volanti (squadre da 4 giocatori), campo in cemento e abilità degli atleti che pertanto devono essere diverse rispetto a quelle di chi è solito stare sul parquet. Quest’ultima osservazione apre a un dibattito che è già in corso tra i giocatori dell’uno e dell’altro “genere”, perché è chiaro che il desiderio di essere tra una di quelle 8 squadre che partiranno per Tokyo e quindi far parte del quartetto, fa gola a tutti. Sarà curioso osservare nei prossimi anni l’evoluzione di questo sport e l’eventuale diatriba, che potrebbe portare all’Olimpiade terzetti mediaticamente di grande impatto - immaginatevi tre giocatori Nba esclusi da Team Usa, quello originale – in antitesi a giocatori esperti nel 3x3 ma fondamentalmente sconosciuti ai più.

E l’Italia?

Anche se il solo nome, Streetball, rievoca più i playground americani che i campetti fuori porta delle nostre città, siamo la nazione che vanta il maggior numero di iscritti. La FISB ne conta 7.976, 2.000 in più rispetto alla Cina, seconda; merito del lavoro fatto nel corso degli anni fin nei più piccoli campi di provincia, diffondendo a macchia d’olio un movimento che ogni estate raccoglie giocatori e appassionati attorno a campetti che sono ormai tempi all’aperto della pallacanestro. Un bel riconoscimento per FISB e FIP, che con l’ingresso nell’Elite olimpica diventa nevralgica nella gestione di tornei, prima squadra e selezioni giovanili.

Cambiano le prospettive, cambiano i giocatori?

Inevitabile pensare a cosa potrebbe accadere nella selezione della squadra nazionale, che finora ha accolto principalmente giocatori di non primissimo piano a livello di 5x5 ma che nel 3x3 sono diventati leader e ci hanno portato a risultati importanti: nel 2016 l’Under 18 vinse il bronzo mondiale, pochi giorni fa l'Italia femminile ha disputato il Mondiale di Nantes venendo eliminata ai quarti di finale e i ragazzi della maschile sono in campo a Poitiers per le qualificazioni ai campionati Europei. L’approdo alle Olimpiadi, come detto, apre le porte a 4 giocatori in più e le ambizioni di una nazione così viva come la nostra portano a pensare che si amplierà il raggio di ricerca. Gli ultimi raduni hanno già dimostrato qualcosa in tal senso, aprendo le porte a nuovi possibili innesti comprendendo diversi giocatori di serie A, allargando così le scelte dell’attuale coach (Marco Calvani) e mettendo fiato sul collo a chi, come gli attuali protagonisti delle qualificazioni ai campionati europei (Claudio Negri, Damiano Verri, Gionata Zampolli, Paul Biligha), si dedica prettamente e da più tempo a questa specialità giocando poi, a parte Biligha, tra serie B e C. La storia peraltro dimostra che una squadra con ex campioni olimpici ed Nba non per forza è vincente: la Spagna, nella prima edizione dei mondiali di Streetball organizzati da Fiba (2012), guidata da Jorge Garbajosa, venne eliminata da una Serbia molto più "street".

Italia 3x3 femminileEurosport

Più competitività per un’Italia a Cinque Cerchi

Se è possibile che l’alzarsi dell’asticella possa creare più difficoltà ai giocatori che finora hanno calcato i playground ma che durante l'anno sono meno sotto la luce dei riflettori, è altrettanto vero che questo alzerà anche il livello e la possibilità di avere una nazionale più competitiva in vista dei momenti che conteranno, quando ci si giocherà l’accesso a questa prima Olimpiade per il basket 3x3. L’Italia non vuole nascondersi e, da leader mondiale per numero di adepti di questa disciplina, vuole approdare ai Giochi con ambizioni importanti, sperando che il brulicare dell’attività del 3x3 porti nuova linfa e risultati anche alla Nazionale di 5x5, che ha bisogno di tornare a disputare una competizione olimpica, dove manca dal 2004.