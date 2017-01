Ammenda per un'invasione di campo di bambini. La società: "Non si multa un'emozione"

" Caro giudice, non si multa un’emozione! "

Con queste parole l’ufficio stampa del Basket Valmontone ha voluto mettere una pietra sopra a ciò che li ha visti coinvolti in prima persona, nel match di Serie B contro Patti.

Nessuno scontro in mezzo in campo e nemmeno qualcosa accaduto tra il pubblico. Quello di scena a Valmontone era un normale match di Serie B che lasciava, sin da subito, intravedere un bello spettacolo di categoria per la gente intervenuta sugli spalti. Tra questi anche numerosi bambini provenienti dai vari settori giovanili.

E proprio la voglia dei più piccoli di correre dietro ad un pallone a fine partita e di cercare la mano dei propri beniamini per congratularsi per la vittoria, è costata alla società Fire Virtus Valmontone una bella multa.

" Ammenda di 750 euro per invasione del campo di gioco, commessa a fine gara da individuo isolato, nonchè pacifica a fine gara, bambini entravano in campo per prendere i palloni "

Una cifra abbordabile ma di certo non scontata, rispetto a quanto scritto nel referto del giudice sportivo. Così, come pronta è stata la penna del giudice, di getto è arrivata anche la risposta della Virtus.

" Air Fire Virtus Valmontone ringrazia chi in queste ore – tifosi, addetti ai lavori e rappresentanti di altre società – ha espresso solidarietà e stupore per la sentenza del giudice sportivo. Come sempre, la Virtus onorerà la sentenza pagando il suo debito con la giustizia sportiva. E lo pagherà con gioia. Perché la soddisfazione di vedere bambini correre felici su un parquet a caccia di un pallone o della carezza del loro atleta preferito non ha prezzo, né può stabilirlo una sentenza sportiva. "

E proprio per questo motivo la Virtus Valmontone onorerà la presenza dei bambini in campo il prossimo 22 gennaio con una festa post partita direttamente sul parquet, ciascuno con il pallone in campo ad abbracciare e giocare con i cestiti portacolori della maglia che amano.

Perché di fatto, il basket è un gioco e come tale va preso, soprattutto in tenera età e che rispettare le regole è giusto e corretto ma a volte, quando il cuore batte al ritmo di una palla a spicchi, c’è poco da ricomporsi, bisogna solo alzare la parabola e spezzare il polso.