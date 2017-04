Avellino ritrova un grande Ragland, Trento vola e Pistoia vede i playoff con super Antonutti

Il match clou: Raduljica show e Milano annienta Reggio

Milano scopre un grande Raduljica e batte Reggio Emilia 99-79. Dopo critiche per mesi da oggetto sconosciuto”, il centro serbo gioca poco ma molto bene, risultando il miglior realizzatore dei suoi (20) e trascinando insieme a Sanders, Pascolo e a un Simon da 6 assist e 8 rimbalzi Milano alla vittoria sulla Grissin Bon. Decisivo il 1° quarto da 28-19 dell'EA7, poi la rimonta nella parte centrale di gara grazie al risveglio” di Della Valle (15), ma non sufficiente per ribaltare il vantaggio dell'Olimpia, che si impone e torna a fare la voce grosse dopo le 3 sconfitte nelle ultime 4 gare.

L'MVP di giornata

Joe Ragland (Avellino): assorbito il problema fisico che l'ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo, il playmaker di Avellino si candida a un finale di stagione da protagonista assoluto. Nella vittoria della Sidigas a Capo d'Orlando ci sono i suoi 24 punti a spiccare tra le fila dei Lupi. Nel suo bottino ci sono anche 4 recuperi e 10 assist, per un 34 di valutazione totale. Con lui al meglio e Logan, Avellino ha forse la miglior coppia di esterni del campionato.

L'italiano

Michele Antonutti (Pistoia): come lo è stato già in altre occasioni, l'italiano della The Flexx è stato il trascinatore dei suoi alla vittoria su Pesaro. In 16 minuti giocati ci sono 14 punti con 6/8 da 2 e 16 di valutazione. Praticamente perfetto.

Michele Antonutti, Pistoia 2016-17LaPresse

La statistica

10/13 – Sta per vittorie/partite giocate. Si parla di Trento e del suo girone di ritorno: da prima della classe. La squadra di Buscaglia merita il 6° posto in classifica (già matematici i playoff) e, vista la sfortuna dei recenti infortuni di Baldi Rossi e Marble, chissà dove sarebbe potuta… e dove potrà arrivare.

Il quintetto ideale

Gani Lawal, Sassari 2016-17LaPresse

Dominique Sutton (Trento): la Dolomiti Energia torna a volare e a confermarsi squadra da playoff nonostante i pesanti infortuni che hanno messo fuori gioco Baldi Rossi e Marble fino al termine della stagione. La squadra di Buscaglia è stata la migliore per risultati per lunga parte del girone di ritorno. Con questa vittoria su Brescia, oltre ad aver “fatto fuori” la Leonessa per la corsa ai playoff, ha consolidato la propria 6a posizione, che potrebbe anche diventare 4a in caso di risultati favorevoli nelle ultime 2 uscite. Sutton, manco a dirlo, è stato trascinatore con 19 punti, 10 rimbalzi e 23 di valutazione (26 di plus/minus).

Jakub Wojciechowski (Cremona): l'importantissimo successo della Vanoli su Cantù porta la firma dell'ala polacca, che realizza 18 punti in 19 minuti di gioco, aggiungendo 4 rimbalzi e 3 assist per un totale di 23 come valutazione. Cremona ha ancora qualche chance per salvarsi, ma deve vincere entrambe le prossime partite e sperare nel crollo di Pesaro nelle stesse.

Gani Lawal (Sassari): centro un po' vecchio stampo come pochi ne sono rimasti nel nostro campionato, chiude con un fantasmagorico 7/8 da due punti per un totale di 17 punti in 18' con 6 rimbalzi e 21 di valutazione.