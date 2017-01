Basket City presenta: il ritorno del derby di Bologna

Una città intera, Bologna, stasera si fermerà. Motivo? C’è il Derby. Basta solo questa parola per far infuocare la rivalità cittadina, da sempre la vera anima di BasketCity. Dopo quasi otto anni di assenza ritorna la sfida tra Virtus e Fortitudo.

E allora via con l’amarcord stando attenti a non far scendere qualche lacrimuccia quando si ricorda che anni fa i protagonisti di questi Derby erano personaggi che di nome facevano Danilovic o Myers, Abbio o Basile. Negli anni sono cambiati i giocatori e anche la categoria perché, per la prima volta nella storia, il derby di Bologna si disputerà in A2. Eppure il fascino di questa stracittadina non svanisce perché la tentazione di sfottere il tuo amico virtussino/fortitudino in caso di vittoria o di scomparire per almeno una settimana in caso di sconfitta è troppo forte. Ma al dì là del folklore che c’è intorno a questa partita, il Derby si gioca in campo e i giocatori dovranno essere in grado di mettere da parte tutta la pressione che c’è attorno a questa partita una volta entrati sul parquet.

Una pressione che può dare una spinta enorme per il proseguo del campionato a chi vince il Derby come può far entrare in crisi chi lo perde. Un esame importante, insomma, che è consigliabile non sbagliare. Come sette anni fa, ci sarà in campo per la Fortitudo Stefano Mancinelli, un veterano del Derby che con la sua esperienza dovrà dare l’esempio ai suoi giovani compagni. L’ultimo Derby disputato venne vinto, grazie ad un tripla allo scadere di Dusan Vukcevic, dalla Virtus guidata da Matteo Boniciolli.

Video - I 5 momenti magici del basket nel 2016 00:57

