Basket, Olimpia Milano: accordo con play Jordan Theodore

La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano comunica di aver raggiunto un accordo con il playmaker Jordan Theodore, 1.83 di statura, proveniente dal Banvit Bandirma. Theodore nella stagione 2016/17 ha portato il Banvit alla vittoria in Coppa di Turchia ed è stato nominato MVP (19 punti, nove rimbalzi e cinque assist in finale contro l’Efes); ha giocato la Final Four di Champions League ed è stato nominato MVP della competizione, chiusa a 16.2 punti, 7.5 assist e 4.1 rimbalzi di media (35.8% da tre, 81.2% dalla linea).