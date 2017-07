Basket, Serie A: Caserta non ammessa a campionato 2017-2018

Il Consiglio Federale della Fip, "sentito il parere negativo della Com.Te.C", ha deliberato di non ammettere la Juve Basket Caserta al Campionato di Serie A di basket 2017-18. Il provvedimento, chiarisce la Federazione, "è motivato dal mancato rispetto delle condizioni previste ai punti 1) e 3) della delibera n.346/2017 (ammissione ai campionati professionistici 2017-18).

In particolare, la società non ha ottemperato al ripianamento del parametro ricavi/indebitamento/patrimonio netto al 31 marzo 2017 e non ha dimostrato di aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati compresi i lodi Fiba".