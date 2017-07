Caserta: accordo biennale con italo-americano Arcidiacono

La Juvecaserta comunica di aver sottoscritto un accordo biennale con l'americano Ryan Curran Arcidiacono. Il guardia/play, 190 cm, è stato il miglior giocatore delle Final Four del campionato Ncaa 2016, vinte con la formazione della Villanova University. Ha fatto parte della nazionale USA Under19 e nel 2014 è stato convocato dal selezionatore della nazionale italiana sperimentale con cui ha disputato 17 partite mettendo a segno un totale di 100 punti. "Era un mio piccolo, personale sogno – sottolinea il patron Raffaele Iavazzi – portare Arcidiacono in bianconero. Ci avevo già provato lo scorso anno, ma senza successo. Adesso si è palesata l’opportunità di tesserarlo per i nostri colori e non ci ho pensato un solo attimo".