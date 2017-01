Champions League 2016/17: Venezia ai playoff, Varese tiene viva la speranza

Serata positiva per le squadre italiane in Champions League. Ad aprirla è stato il successo di Varese in casa dei polacchi del Rosa Radom per 74-61. Si tratta della prima vittoria per Attilio Caja sulla panchina della formazione lombarda dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa. Inoltre con questi due punti Varese mantiene viva ancora una piccola speranza di qualificarsi alla fase successiva o comunque di provare ad essere ripescata in Fiba Europe Cup.

Primi due quarti equilibrati, poi Varese si scatena nel terzo quarto, quando realizza un parziale di 11-0. Negli ultimi dieci minuti la squadra di Caja difende il vantaggio e può finalmente tornare a festeggiare una vittoria. Ottima prestazione di Eric Maynor, autentico trascinatore con 21 punti, mentre tra le fila dei polacchi non bastano i 20 punti di Jackson.

Successo importante anche per la Reyer Venezia, che soffre un po’ più del previsto contro i finlandesi del Kataja Basket. Il 78-68 finale regala alla squadra di coach De Raffaele la matematica qualificazione ai playoff di Champions League con due giornate d’anticipo.

Una sfida complicata e che si è decisa solamente nell’ultimo quarto con un parziale di 26-15, che regala il successo alla squadra italiana. Decisiva la doppia doppia di Melvin Ejim (23 punti e 10 rimbalzi) e poi ci sono anche i 14 punti di MarQuez Haynes e i 13 di Michael Bramos.

Questi i tabellini delle partite

ROSA RADOM – PALLACANESTRO VARESE 61-74 (27-24; 17-17; 10-22; 7-11)

Radom: Jackson 20, Witka 13, Callahan 10

Varese: Maynor 21, Anosike 10, Pelle 9

UMANA REYER VENEZIA – KATAJA BASKET 78-68 (20-24; 8-9; 24-20: 26-15)

Venezia: Ejim 23, Haynes 14, Bramos 13

Kataja: Brown 22, Mullings 14, King 8