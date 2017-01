Champions League: doppia sconfitta per Sassari e Avellino

Serata storta per Dinamo Sassari e Sidigas Avellino, le due squadre italiane impegnate nella Champions League di basket: entrambe, infatti, hanno raccolto una sconfitta nella rispettiva partita odierna.

La squadra sarda si è arresa con il netto punteggio di 100-70 contro il Besiktas Sompo Japan, leader nel gruppo E con un record di 10 vittorie e 2 sole sconfitte nella regular season. Sassari, invece, attualmente occupa il quinto posto in classifica con 5 successi nei 12 incontri disputati. Nel match di oggi, che si è disputato a Istanbul alle ore 18.00 italiane, la Dinamo è riuscita a chiudere in vantaggio solamente il primo quarto, salvo poi crollare nei successivi tre parziali che hanno condotto allo score conclusivo. Da segnalare la prestazione da 18 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di Michael Roll, che ha sicuramente dato una spinta importante ai padroni di casa.

Partita offensivamente terrificante per la Scandone Avellino, che forte del proprio secondo posto in classifica probabilmente ha sottovalutato il KK Mornar, ultimo nella graduatoria del gruppo D. Fortunatamente la sconfitta odierna, maturata con il punteggio di 53-60, non ha scalfito la posizione in classifica della Sidigas, che però ha palesato dei limiti sopratutto in fase realizzativa. Quando mancano due sole giornate alla fine della regular season è importante cambiare subito marcia sin dalla prossima uscita.