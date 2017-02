Champions League: Venezia crolla nel finale e cede nell’andata in Lettonia

Venezia crolla nel finale e viene sconfitta in Lettonia dal Ventspils 74-67 nel match d’andata dei sedicesimi di finale di Champions League. La Reyer dovrà quindi recuperare sette punti nel ritorno fra due settimane al Taliercio, ma davvero sono tantissimi i rimpianti della squadra di coach De Raffaele.

L’Umana parte al rallentatore e i padroni di casa scappano subito sull’11-5, ma arriva l’immediato parziale di 12-3 della formazione italiana, grazie soprattutto ai canestri di Filloy e alla prima sirena Venezia è in vantaggio 17-16. La Reyer continua a giocare bene e tocca anche il +8 con Bramos e Viggiano, ma poco prima dell’intervallo i padroni di casa ritrovano la via del canestro e si va negli spogliatoi con Venezia sopra 33-30.

Si gioca punto a punto anche in tutto il terzo quarto e Venezia mantiene un punto di vantaggio alla terza sirena. Si entra nell’ultimo quarto e la Reyer sembra allungare in maniera decisiva sul +6 (58-52), ma da quel momento Ejim (il migliore con 15 punti) e compagni si spengono e comincia il parziale di 22-9 in favore del Ventspils, trascinato da Willie Deane (top scorer con 16 punti).

Alla fine è -7 per Venezia che tra due settimane è chiamata alla rimonta per non dire già addio alla Champions League. Domani in campo il Banco di Sardegna Sassari che ospita i cechi del Nymburk.

Questo il tabellino della partita

VENTSPILS – UMANA REYER VENEZIA 74-67 (16-17; 14-16; 19-17; 25-17)

Ventspils : Leimanis, Deane 16, Jakovics 4, Ziedins, Zelionis 2, Janicenoks 10, Ate 8, Skele 2, Gulbis 12, Zakis 10, Campbell 10

Venezia : Haynes 8, Hagins 5, Ejim 15, Peric 7, Bramos 11, Visconti 2, Miaschi, Filloy 3, Ress 4, Ortner 4, Taddeo, Viggiano 8