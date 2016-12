Champions League: vittoria casalinga per Venezia, Sassari cade in Belgio

Successo importantissimo per la Reyer Venezia nel decimo turno di Champions League. L’Umana supera in casa 73-59 gli ucraini del Khimik e complice la sconfitta dei francesi del Le Mans ora può lottare ancora per il primo posto nel gruppo B.

Una vittoria sofferta anche più del previsto, ma questa sera era necessario per Venezia conquistare i due punti in classifica. Grandissimo equilibrio, che si è spezzato solamente nell’ultimo quarto, con i padroni di casa che hanno firmato un parziale di 22-8.

Miglior marcatore della serata Hrvoje Peric con 19 punti ed in casa Venezia ci sono anche le buone prestazioni di Jeff Viggiano (14 punti) e di Melvin Ejim con 10 punti. Per gli ucraini il top scorer è Jason Love, che mette a referto 17 punti.

Serata negativa, invece, per il Banco di Sardegna Sassari, sconfitto in trasferta dai belgi del Proximus Charleroi. La Dinamo cede 63-57 in una sfida fondamentale nel cammino europeo di Stipcevic e compagni, che vengono raggiunti in classifica proprio dai padroni di casa. Una sfida che si è decisa nel terzo quarto, quando lo Charleroi ha firmato un parziale di 21-10, con Sassari che ha tentato la rimonta nell’ultimo quarto senza riuscire a completarla.

In casa Sassari il migliore è Lorenzo D’Ercole con 11 punti, unico a chiudere in doppia cifra tra i suoi, mentre tra i belgi ottima prestazione di Alexandre Libert con 17 punti.

Questi i tabellini delle partite:

UMANA REYER VENEZIA – KHIMIK 73-59 (19-18; 19-17; 13-16; 22-8)

Venezia: Peric 19, Viggiano 14, Ejim 10

Khimik: Love 17, Bejerano 10, Petrov 10

PROXIMUS SPIROU CHARLEROI – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 63-57 (15-18; 15-10; 21-10; 12-19)

Charleroi: Libert 17, Iarochevitch 10, Bowman 8

Sassari: D’Ercole 11, Bell 9, Stipcevic 9