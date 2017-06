Basket, Champions League: Capo d'Orlando invitata ai preliminari

Il patron dell'Orlandina, Enzo Sindoni, ha confermato di aver ricevuto da parte della FIBA un invito ufficiale per partecipare al terzo turno preliminare della Champions League, con gara d'andata il 29 settembre e gara di ritorno il 2 ottobre: vincendo, Capo d'Orlando si qualificherebbe alla fase a gironi, per la prima storica apparizione in Europa. La società siciliana non ha ancora dato alcuna conferma, ma sta lavorando sul mercato per provare a schierare una formazione competitiva rinnovando Archie e Tepic.