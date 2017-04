Basket, Final Four Champions League 2017: Banvit in finale! Sconfitto il Monaco 83-74

Il Banvit è la prima finalista della Final Four della Basketball Champions League 2017. La squadra turca si è imposta nella prima semifinale contro i francesi del Monaco per 83-74 ed ora attende la vincente dell’altra partita, in programma alle ore 21.00, tra la Reyer Venezia e gli spagnoli di Tenerife.

Protagonista della serata il solito Jordan Theodore, top scorer con 21 punti e assoluto trascinatore della formazione turca. Grande prestazione in casa Banvit anche per Gediminas Orelik (16 punti) e di Furkan Korkmaz (13), autore della tripla decisiva a trenta secondi dalla fine. Al Monaco, invece, non sono bastati i 20 punti di un ottimo Jamal Shuler.

Partita che ha visto il Monaco partire fortissimo e chiudere il primo quarto avanti di nove punti (23-14). Un vantaggio mantenuto anche nei secondi dieci minuti, restando sempre sul +9 anche all’intervallo. Al rientro in campo è cambiata completamente l’inerzia del match, con i turchi che hanno cominciato la loro rimonta, portandosi avanti di un punto prima dell’ultimo quarto. Si è poi giocato punto a punto, prima del break decisivo del Banvit negli ultimi due minuti, con la tripla di Korkmaz a 30 secondi dalla fine che ha sancito il successo della formazione turca.

Questo il tabellino della partita

BANVIT – AS MONACO 83-74 (14-23; 23-23; 18-8; 28-21)

Banvit : Theodore 21, Orelik 16, Korkmaz 13

Monaco : Shuler 20, Ouattara 11, Bost 10