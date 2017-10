La rimonta di Capo d’Orlando si ferma sul più bello. La SikeliArchivi sfiora il blitz a Gaziantep

Dopo la sbornia della settimana scorsa con la vittoria nei preliminari, oggi è cominciata ufficialmente l’avventura europea di Capo d’Orlando. La squadra siciliana, sponsorizzata SikeliArchivi per la Champions League 2017-2018, ha perso la partita d’esordio in Turchia, sul parquet del Gazientep, per 82-77. Una partita in cui i ragazzi di Gennaro Di Carlo, reduci da due sconfitte consecutive in campionato, hanno pagato il brutto avvio, tentando la rimonta nel finale ma fermandosi sul più bello.

Inizio tremendo per Capo d’Orlando, che paga lo scotto dell’emozione con mani particolarmente fredde soprattutto dalla lunga distanza. Il Gaziantep ne approfitta per volare sul 9-0 ma ben presto i siciliano si mettono all’opera, chiudendo il primo periodo in scia (18-16). In apertura di seconda frazione i turchi cominciano a scavare la distanza con le triple di Balazic e Ogut. I punti di Strautins non bastano a frenare l’emorragia ed ci pensa la sirena di fine primo tempo a salvare le cose per la squadra italiana, che all’intervallo insegue 40-32.

Il riposo fa bene alla SikeliArchivi ed al ritorno in campo Edwards e Inglis portano addirittura a contatto gli ospiti. Dura pochissimo, però, perché in un amen una serie di palle perse fanno scivolare Capo d’Orlando oltre la doppia cifra di svantaggio (66-54). È una partita di parziali e controparziali: la squadra di Di Carlo apre il quarto periodo con un 7-0, subito contrastato dai punti di Balazic (miglior realizzatore con 23 punti). Il Gaziantep spende molti falli ed allora Capo d’Orlando ne approfitta per rientrare. Kulboka arriva a firmare anche il -2 ma è troppo tardi perché un’altra tripla di Balazic chiude i giochi, 82-77.

Esordio europeo con sconfitta, dunque, per Capo d’Orlando, che comunque può trovare indicazioni positive. La competizione è lunga e c’è tempo per rimediare a questo risultato. La squadra italiana ha pagato la fase centrale, trovando più volte le forze per rimontare ma mai per completare l’opera. Il trend, adesso, è di tre sconfitte consecutive. Siamo solo ad inizio stagione ma la tendenza deve essere invertita.

Il tabellino

Gaziantep Basketbol – SikeliArchvi Capo d’Orlando 82-77 (18-16, 22-16, 26-22, 16-23)

Gaziantep Basketbol: Rudd, 7, White, Haciyeva, Kar n.e., Lyons 18, Williams 7, Balazic 23, Eryuz n.e., Hepgur n.e., Ogut 6, Cinko 6, Armand 15

SikeliArchivi Capo d’Orlando: Alibegovic, Ihring 9, Atsur 8, Inglis 13, Kulkoba 12, Laganà, Strautins 5, Delas 4, Edwards 18, Zanatta n.e., Wojciechowski 5, Ikovlev 3

