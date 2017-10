Sassari sconfitta negli ultimi secondi dal Pinar Karsiyaka

Inizia con una sconfitta in extremis la campagna Europea della Dinamo Sassari, battuta nei secondi finali dal Pinar Karsiyaka nella partita inaugurale della Champions League 2017-2018 di basket. Un match tirato dall’inizio alla fine, che è andato ai turchi grazie a due liberi realizzati a 5” dal termine che hanno dato loro la vittoria. I primi due quarti di gioco, di fatto, non hanno prodotto differenze: al Palaserradimigni, i parziali hanno proiettato gli ospiti avanti 39-37 all’intervallo lungo, con due sole lunghezze a dividere le squadre. Nel terzo periodo, una volta rientrata dall’intervallo, la Dinamo ha provato un piccolo allungo, vincendo il parziale e portandosi avanti a sua volta di punti, trascinata da un ottimo Randolph, che ha chiuso il match con ben 27 punti realizzati.

Purtroppo, però, non sono bastati. Il Pinar Karsiyaka è riuscita a prendere un piccolo vantaggio entrando nell’ultimo minuto di gioco, che però Sassari ha ricucito con il gioco da tre punti dello stesso Randolph e con la schiacciata di Jones, che ha consegnato il momentaneo vantaggio per 87-86, in una partita ad alto punteggio. A 5” dalla fine è arrivato il fallo di Devecchi, che ha portato Wood in lunetta: senza errori, ospiti in vantaggio, con l’ultimo tiro di Polonara che non è entrato sancendo lo score finale di 87-88. Come detto, Randolph ha fatto la voce grossa per la Dinamo grazie ai suoi 27 punti, seguito nel tabellino dei marcatori da Spipcevic (13) e Jones (9), mentre Polonara è arrivato a quota 8 come Bamforth. Dall’altra parte, 29 punti per Lazeric Jones, che con 11/12 da due punti ha aiutato la squadra a strappare la vittoria in trasferta.

DINAMO SASSARI–PINAR KARSIYAKA 87-88 (18-19, 19-20, 28-24, 22-25)

Dinamo Sassari: Spissu 6, Gallizzi 0, Bamforth 8, Planicic 5, Devecchi 3, Randolph 27, Pierre 8, Jones 9, Stipcevic 13, Polonara 8, Picarelli 0, Tavernari 0

Pinar Karsiyaka: Ugurlu 9, Turen 8, Guven 2, Aygunduz 0, Waters 13, Celep 0, Wood 11, Kennedy 16, Jones 29, Gulasian 0, Karahan 0, Dogan 0

