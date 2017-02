Coppa Italia al cardiopalma: Sassari batte 69-68 Avellino e vola in semifinale

Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari 69-68

Sassari supera Avellino di un punto (68-69) e approda alla semifinale di Coppa Italia, in programma domani alle 20.45 contro la vincente di Brescia-Venezia. Un'altra bella gara, partita per essere “facile” in favore della Sidigas, andata a +12 nel primo quarto e finita con l'esito opposto dopo un secondo tempo tiratissimo deciso dagli episodi.

David Logan, già in panchina con la nuova divisa sociale, può ritenersi soddisfatto di quanto fatto dai compagni nei primi minuti. Pronti via e 8-0 Avellino con il canestro che sembra una vasca da bagno per Ragland e compagni. Sassari sbaglia l'approccio iniziale soprattutto in difesa e dall'arco i piccoli in maglia verde bruciano la retina con continuità (3/6 nel primo quarto, 5/10 dopo 20'). Dinamo aggrappata a Lacey e Lawal in avvio, ma contro le percentuali dal campo dei Lupi” c'è poco da fare: +10 raggiunto in finale di primo quarto, poi chiuso 22-13. Gap che si allarga nei secondi 10' con Ragland che dopo essere uscito per un colpo alla testa si prende sulle spalle la squadra e la porta a +12. La tripla di Bell toglie il tappo dal canestro di Sassari e sprona la squadra (-6); quella di Stipcevic riporta equilibrio (-3) e i due canestri fila – su dormite colossali di Avellino – ancora di Stipcevic e Lacey danno il primo vantaggio alla squadra sarda all'intervallo (38-39).

Il Banco di Sardegna parte forte anche nella ripresa e trasforma il -12 del primo tempo in +7 a metà terzo quarto. Ne esce – come accaduto ieri – una gara estremamente divertente ed equilibrata, con continui cambi di padrone. Avellino torna sotto e rimette la testa avanti (51-49) con la tripla del solito Ragland (16 punti) e così si procede nell'ultimo acceso periodo. Break sassarese a 5' dal termine con tripla di Carter (59-64), ma l'altalena è destinata ad arrivare fino alla sirena. Leunen sigla il nuovo vantaggio di Avellino (66-64). Sul +1 Sassari il fallo tecnico di Sacchetti rischia di compromettere la gran partita della Dinamo: Leunen ringrazia e pareggia dalla lunetta ma nel possesso successivo perde una pessima palla passandola direttamente alla panchina avversaria. Fesenko si addormenta su un rimbalzo già suo (in difesa) e Stipcevic lo punisce a 50” dalla fine (68-69). Finisce così, con l'ultimo tentativo in penetrazione di Ragland, finito solo sul ferro.