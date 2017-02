Della Valle regala la semifinale a Reggio Emilia: superata una coraggiosa Capo d'Orlando

Quello dell'esordio è sempre il match più complesso. Bisogna rompere il giaccio, adattarsi al campo e sopportare la pressione, che in questo caso pesa sicuramente più sulle spalle di Reggio Emilia. E' quindi il caso in un cui la squadra outsider – Capo d'Orlando nella circostanza – riesce a giocarsi la gara con pieno merito e ampie possibilità di vincerla.

Dopo il premio alla carriera consegnato nel pre-partita all'ex "orlandino" Gianluca Basile, l'inizio è col freno a mano tirato.

Basile premio alla carriera, Lega BasketEurosport

Iannuzzi fa 4-0 da solo ma Della Valle pareggia con tripla e giro in lunetta da 1/2. Parziale di 7-0 Reggio per il +5, risposta identica della Betaland che chiude il quarto con un contropiede condotto e concluso da Perl per il vantaggio dopo i primi 10' (14-16). L'Orlandina è tutt'altro che uno sparring partner e tiene la testa avanti anche per buona parte di 2° quarto, andando a +2 (27-25) con la tripla di Diener. De Nicolao spara dall'arco, 4 punti in fila di Cervi e Reggio +3 (34-31) prima dell'intervallo.

La squadra di Menetti alza le marce a inizio terzo quarto fino al +8, ma lo strappo non è decisivo perché Capo è aggrappata alla partita e a 2' da fine periodo impatta sui 46. La squadra siciliana, seguita da un un nutrito numero di fans, chiude avanti il terzo parziale (50-51) e nel quarto mette due possessi di distanza tra sé e gli avversari (52-56). Diversi fischi dubbi contrari alla Grissin Bon minano le certezze di Della Valle e compagni, che si affacciano agli ultimi 6' di gara con 6 punti da recuperare. Serve il cuore di Kaukenas per rianimare Reggio e tornare a -2 ed è sempre una magia del lituano a rimettere in parità una sfida che sembrava, per la Grissin Bon, compromessa. La squadra di Menetti ha la palla del sorpasso a 15” dalla sirena sul 61 pari. Nella concitazione della valle il bonus fa gioire la Reggiana, che trova i due punti decisivi con Della Valle dalla lunetta (63-62). Grissin Bon in semifinale, sabato affronterà la vincente di Milano-Brindisi.