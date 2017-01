Daniel Hackett prenota un posto agli Europei: "Lavorerò per essere in condizioni buone a giugno"

Daniel Hackett ha già messo fine alla sua stagione per un grave infortunio ai tendini flessori della coscia. Dalle colonne del Corriere dello Sport si può leggere una sua intervista dove parla del suo stop, della nazionale e anche degli italiani all’estero. Si comincia dall’infortunio: “Dai sei mesi non si scappa, è quella la prognosi per chi, come me, ha avuto la sfortuna di rompere i due tendini flessori della coscia. Bisogna avere la pazienza che si saldino di nuovo all’osso”.

A Settembre ci saranno gli Europei ed Hackett non vuole assolutamente mancare: “Subito dopo l’infortunio ho parlato con Ettore Messina, lavorerò forte per essere in condizioni decenti a giugno. Voglio ringraziare la federazione che mi ha messo a disposizione tutto ciò che serviva per muovermi verso Pavia, dove sono stato operato dal professor Benazzo”.

Daniel aveva trovato spazio, dopo un inizio difficile, con l’Olympiacos e stava giocando molto bene prima dell’infortunio: “Peccato perchè quest’anno l’Olympiacos ha i mezzi per qualificarsi alle Final Four di Eurolega, avendo la miglior difesa d’Europa”.

Quale sarà il futuro di Hackett? “Sono in scadenza di contratto, ma ho ricevuto segnali positivi. La Grecia si è dimostrata una grande sfida e si è dimostra una buona scelta. Tutti gli italiani che sono all’estero stanno andando bene. Guardate la crescita di Melli”.

Nelle ultime settimane anche Alessandro Gentile ha lasciato l’Italia e si è trasferito in Grecia al Panathinaikos: “Conoscendo Ale, non mi sono permesso di fare domande, però mi ha fatto strano perchè ha vinto tanto con Milano, di cui è stato un giocatore simbolo. Ora spero non vinca troppi derby con il Panathinaikos”.

Un commento finale sull‘Olimpia Milano, sua ultima squadra in Italia: “Deve ancora ritrovare la sua identità e ridisegnarsi senza Gentile, ma è attrezzata abbastanza per ripetersi in Italia”