Danilo Gallinari, Eurobasket e i giovani: cosa vuol dire quel pugno per il basket azzurro

Mancano 8’ ad Italia-Paesi Bassi, finale della Trentino Cup. 8’ e parte la presentazione delle squadre.

7’ ed è la volta degli azzurri. I numeri scorrono, i giocatori sfilano in campo accompagnati dalle note di Eye of the Tiger e dalle urla della folla arrivata da ogni parte d’Italia. La presentazione va avanti. Numero 8, Danilo Gallinari. E al nome del Gallo, il pubblico va letteralmente in visibilio. Per i tutti i ragazzi di Coach Messina c’è stato un boato come accompagnamento nella passerella verso il centrocampo ma per il Gallo, non si è risparmiato proprio nessuno.

Per questo motivo, circa 30’ dopo, la stessa folla del PalaTrento era sbigottita per quanto accadeva in campo, in area, sotto la curva.

Dall’espulsione allo stop: come va vista la vicenda Gallinari

Allo scoccare della mezzanotte arriva la notizia del metacarpo di Gallinari ed è necessariamente uno shock per la nazionale e per l’intero movimento azzurro, dalla punta alla base. Chi era al PalaTrento avrà sicuramente notato quanti bambini vestivano la maglia di Danilo Gallinari e quanti, pur avendo la possibilità di tingersi d’azzurro con t-shirt gratis, non hanno rinunciato alla casacca del talento lodigiano. Ecco perché avere Gallo fuori da Eurobasket deve essere motivo di riflessione.

Una grande perdita per la squadra, un’enorme perdita per l’Italia che va a canestro. Ad oggi, con un Europeo ancora da giocare e una squadra che si trova sprovvista della sua punta di diamante, i presupposti per rilanciarsi ad Eurobasket, non si possono definire incoraggianti.

Stoccolma 2003 vs Israele 2017

Nel 2003 una grande Nazionale batteva la Francia 69-67 e conquistava il bronzo Europeo a Stoccolma e solo un anno dopo, ai giochi Olimpici di Atene, l’argento a cinque cerchi diventava realtà. Cosa è cambiato da Basile, Marconato, Bulleri, Pozzecco, Soragna, Galanda, Mian, Chiagic, Righetti, Lamma, De Pol, Radulovic, Cittadini, Rombaldoni, Garri?

I nomi degli azzurri di oggi hanno un calibro, e uno stipendio, più alto. Sono “socialmente” più famosi, più fichi e a volte più spavaldi. Ma tutti questi plus, possono costituire paradossalmente, delle mancanze?

Italy Basket Athens 2004Getty Images

Generazione di...incognite

" Questa generazione ha bisogno di vittorie. Mi sono rotto di perdere - Danilo Gallinari, Eurobasket 2015 "

Parole Sante. Questa generazione e anche quella dei bambini del PalaTrento vestiti Nuggets e Knicks, ha bisogno di esultare. Non di alzare le braccia al cielo mimando un “solo rete”. I giovani hanno bisogno di beniamini che vincano in campo e che li stimolino a dire “domani in palestra, provo anche io”. Oggi, purtroppo, questo non c’è.

Per questo la vicenda Gallinari assume un sapore più amaro. L’Europeo, se giocato da squadra compatta come l’Italia sa essere, è un obiettivo comunque tangibile. Il futuro azzurro un po' meno.

Quello che si “condanna” al Gallo, se così si può dire, non è il pugno in sé, perché un errore umano nato da un momento di gioco (il neo giocatore dei Clippers si è poi scusato sui social) ma il modo in cui è arrivato e le conseguenze che ha portato al sistema nazionale. Ciò non è d’aiuto, perché questi tipi di atteggiamenti possono far allontanare i tifosi, invece che avvicinarli. E il basket azzurro ha bisogno di nuove leve sugli spalti.

Nel 2004 eravamo noi i ragazzini sui distinti dei palazzi e sui divani di casa, vestiti d’azzurro e con le mani strette in quelle dei nostri amici perché “portava bene”. Oggi, dal campo alla palestra, dagli spalti al divano dovremmo ricominciare a sentire la maglia azzurra come una seconda pelle. La prima maglia che vorremmo vestire e onorare, la prima che vorremmo comprare e tifare, nel rispetto del tricolore stampato sul petto e nei riguardi di quelli che sono sempre lì in curva, con una bandiera in mano.