Danilo Gallinari: "Quest’estate giochiamo per vincere anche senza Gentile e Bargnani"

Si sente capo giocatore? “Sì, sicuramente”. Una risposta che può rappresentare l’estate di Danilo Gallinari, stella dei Denver Nuggets pronto a trascinare la nazionale italiana di basket verso l’Europeo. Il 28enne è stato intervistato da La Repubblica.

La voglia di vincere

Stanco di perdere dopo il preolimpico del 2016, sarà la volta buona?

" Speriamo. Manca quello, alla mia genera­zione. Vincere. E ogni estate si gioca per riu­scirci. Prima o poi capiterà "

Le assenze

Sull’assenza di Gentile e Bargnani:

" Abbia­mo meno talento, di sicuro. Ale e Mago ne hanno tanto. Poi vedre­mo sul campo. Nella mia testa struttura e gerarchie sono sem­pre state chiare da quando ho co­minciato in Nazionale, già da 10 anni. Dobbiamo essere bravi noi a dimostrarle in campo "

Andrea Bargnani, Italy, 2016 (LaPresse)LaPresse

Il futuro

Per quanto riguarda la sua prossima destinazione in chiave NBA:

" L’obiettivo è giocare per vincere, guarderò non a quanto una squadra mi può offri­re, ma a che tipo di squadra mi cerca. Da titolo, oppure una che cerca di arrivarci "

Capitolo Armani

Sulla sua ex Armani Milano, in crisi in questo 2017 e che ripartirà da Simone Pianigiani, vecchio rivale ai tempi di Siena:

" Già, quest’anno è andata così così, diciamo… Ma ho lavorato con Simone per tante estati, so­no contento che abbia la possibilità di torna­re in Italia e a Milano: ci ha sempre vinto con­tro, gli auguro di farlo qui. È una bella persona, ottimo allenatore, lavora tantissimo. Se c’è una persona che ama la palestra è lui. Ne­mico? La storia del basket è piena di squadre cambiate, gli allenatori sono più nomadi dei giocatori, credo siano discorsi che non esistono più "

gianluca.bruno@oasport.it