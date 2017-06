Datome accetta la sfida del suo fan e l'1 luglio sarà a Bergamo per una partitella "minor"

Qualche tempo fa Gigi Datome accettò la scommessa proposta da un suo fan di Bergamo, che su twitter lo invitò a giocare una partitella con la sua squadra “minor”. Gigi risposte che gli sarebbero serviti 10mila retweet per poterlo “scomodare”. Così è stato. La disponibilità del capitano della Nazionale, non nuovo a uscite simili, ha portato all’organizzazione di una partita evento sabato 1 luglio alle 21 al playground “Pilo” a Bergamo, nell’ambito del Torneo “King of the Pilo”; come lui stesso ha annunciato sul proprio profilo facebook.

Una “giocata” di grande cuore da parte del neo campione d’Europa con il Fenerbahce, che ha fatto preparare delle magliette dedicate e metterà all’asta delle sue divise da gioco in favore della AGPD, associazione genitori e persone con sindrome di Down. Come dice lui: “Uniamo il cazzeggio alle cose utili”. Un’idea azzeccata e ben organizzata, che attirerà molti appassionati nella città lombarda.