Denver mette Gallinari sul mercato? Raptors e Clippers alla finestra

Dopo aver chiuso lo scambio con i Portland Trail Blazers per Jusuf Nurkic e Mason Plumlee, i Denver Nuggets potrebbero rimanere molto attivi sul mercato in vista della trade deadline del 23 febbraio, una manciata di giorni dopo l’All Star Game di New Orleans. La franchigia del Colorado, in questo momento all’ottavo posto nella Western Conference ma braccata da Portland, Sacramento, Dallas e New Orleans, potrebbe mettere sul mercato anche Danilo Gallinari, una mossa legata alla situazione salariale della prossima stagione.

Il Gallo, infatti, ha ancora un altro anno di contratto a 16.1 milioni di dollari con player-option, e la franchigia ha già lasciato intendere che, molto probabilmente, Danilo sceglierà di uscire e testare il mercato in cerca di un’offerta migliore. I Nuggets, però, non parrebbero inclini a investire in maniera pesante sul futuro di Gallinari nonostante sia ancora il miglior realizzatore della squadra con 17.2 punti di media (38.1% dall’arco e 46.8% da due).

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da ESPN, i Toronto Raptors e i Los Angeles Clippers sarebbero le due squadre alla finestra, in pole position per monitorare la situazione: i canadesi, che hanno perso lo status di seconda forza a Est alle spalle dei Cleveland Cavaliers in favore dei Boston Celtics di Isaiah Thomas e della rediviva Washington di John Wall, sono alla ricerca di un terzo violino offensivo da affiancare alla coppia Lowry-DeRozan. I Clippers, invece, sono da tempo sulle tracce di Gallinari, e già negli scorsi mesi si vociferava della possibilità di una grossa trade per strappare l’azzurro dalle Montagne Rocciose: l’attuale quinta piazza a Ovest e le croniche difficoltà nel competere con le vere contender della Western Conference sembrerebbero indizi della fine di un ciclo, con necessarie operazioni per restituire linfa vitale al roster.