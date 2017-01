Don Hari: il parroco che predica liturgie in chiesa e piazzati dalla media

In un piccolo paese delle Marche, dove si vive di mare e calzatura, in riva all’Adriatico c’è un luogo di culto per la gente del posto, un playground teatro di mille tornei, un tempio, una chiesa del basket.

E come ogni chiesa che si rispetti, quel campetto che ai più è conosciuto come “Piattaforma”, da adesso, ha anche le sue liturgie con Haran Sagadevan. Lui è a tutti gli effetti Don Hari, un sacerdote in piena regola, Hari Haran Sagadevan è nato nello Sri Lanka nel 1981 e arrivato quattro anni fa in Italia per compiere il proprio percorso di dottorato in teologia al Vaticano. Ma siccome tutte le strade portano a Roma, Hari si è momentaneamente insediato nella Diocesi di Fermo, a Porto Sant’Elpidio per l’esattezza, nella parrocchia del paese.

Un parroco 2.0 con tanto di profilo Facebook in cui è possibile navigare tra foto con Papa Francesco e campetti in riva al mare, senza farsi mancare qualche passeggiata all’Adriatic Arena di Pesaro per vedere da vicino la Serie A con la VL.

Certo, la Serie A ha il suo fascino ma anche le minors del fermano sono allettanti e questo Don Hari lo sa bene, tant’è che ha deciso di iniziare ad allenarsi con una squadra locale che milita in promozione. Il talento, la grinta, il fisico e magari anche un aiuto divino, visto che San Crispino ha una sola vittoria in campionato, hanno spinto la società elpidiense a tesserarlo.

Così, nella seconda parte di stagione Don Hari farà il suo esordio ufficiale sul parquet e chissà che non possa, in qualche modo, risollevare le sorti di San Crispino, dopo tutto, già dal nome sembra esserci un certo feeling e di attaccamento alla maglia.